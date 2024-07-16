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黃澎孝練「孝」話》川普、范斯「老少配」／2016雄風再現，勝券在握！

搞定了鐵鏽區和阿帕拉契山區代表人物范斯為副手，川普更顯得勝券在握，重振2016雄風已經越來越可期了！
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/07/16 09:41

現年78歲的川普，在共和黨全國代表大會上，提名現年39歲的俄亥俄州聯邦參議員范斯為副總統候選人。形成了共和黨2024總統大選的「老少配」黃金搭檔。

美國共和黨本週舉行黨代表大會，預計將獲提名再度角逐總統大選的前總統川普（左）週一透過社交平台「Truth Social」發文，公布他的競選搭檔為39歲俄亥俄州聯邦參議員范斯（J.D. Vance）。（報社合成／美聯社、法新社）

范斯脫穎而出，除了年齡以外，一般認為有下列幾項優勢：

1. 有助於「搞定」俄亥俄州

美國總統選舉，向有所謂：「贏得俄亥俄，贏得全美國」（“As Ohio Goes, So Goes the Nation”）之說。

范斯出生於俄亥俄州的密德鎮（Middletown），他曾於美國海軍陸戰隊服役四年，參加過伊拉克戰爭。既符合共和黨愛國主義傳統條件，又是俄亥俄現任聯邦參議員，川普選他搭檔，當然有助於贏得俄亥俄這個「搖擺州」的17張「選舉人票」。

2. 范斯的妻子烏莎．切洛克里（Usha Chilukuri）是印度裔美國人，她曾擔任美國最高法院首席大法官約翰．羅勃茲的書記官。這對於爭取日益增長的印太移民選票自然有所助益。

3. 范斯曾於2016年出版回憶錄《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》（Hillbilly Elegy： A Memoir of a Family and Culture in Crisis）以自己在阿帕拉契山區（Appalachia）貧窮困頓的成長歷程，現身說法表達出一個窮困白人家庭的時代悲歌。

該書不但於2016年和2017年連續蟬聯紐約時報的暢銷書排行榜，並於2016年美國大選期間成為備受社會關注的話題。

事實上，2016年的川普，就是以沒落白人工人階級的代言人自居，打著「美國優先」的口號，席捲了五大湖周邊沒落工業州「鐵鏽帶」的愛荷華、威斯康辛、密西根、俄亥俄、賓州等州的白人勞工逆轉支持，才贏得了那年的大選。

如今提名該書作者范斯為副總統候選人，自然對於「鐵鏽區」沒落的藍領階級，以及阿帕拉契山區的「白人鄉巴佬」（Hillbilly）更有號召力。

搞定了鐵鏽區和阿帕拉契山區代表人物范斯為副手，川普更顯得勝券在握，重振2016雄風已經越來越可期了！

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