自由廣場》趙少康頻頻口誤的潛意識

◎ 陳文卿

心理學家在分析人的心理狀態時，認為「潛意識」最能顯現一個人內心真正的想法。用在犯罪偵辦時，也可以藉由催眠方式，挖掘出被催眠者隱瞞在內心不願意為人知的真相。直覺且未經思索刻意修飾的言行，才是真正的自我。

國民黨副總統參選人繼在政見發表會中脫口說出「賴清德當選就是總統、就是老大」的話後，相隔不到一天竟又在台中幫國民黨立委提名人造勢時說，當眾高喊「江啟臣是恐怖份子！」讓包括盧秀燕在內的所有人當場面面相覷、尷尬不已。趙少康雖趕忙解釋說是口誤，但一言出口駟馬難追了。

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這是趙少康的第三次重大「口誤」，之前還曾在台北市國民黨黨慶造勢活動時喊出「明年的選舉，票投民進黨就對了」的話。

趙少康短期內在重要的場合竟出現如此密集且嚴重的「口誤」，令人懷疑到底是體力衰弱精神狀況出了問題，還是其潛意識裡真正的認知就是國民黨不可能獲勝，賴清德必然當選？

如果是前者，大家自然會擔心他是否適合擔任副總統?若是後者，國民黨必須思考趙少康拚選戰且四處助選時所講的話，那些是言不由衷，哪些才是他的真心話?因為即令他講得天花亂墜，聽者也難免會認為可能是口是心非，而毫無說服力。

選戰還有二十多天，國民黨難道不擔心若繼續讓趙少康四處輔選，是否難保再度凸槌?而若趙因內心怕再度口誤，講話時提高警覺小心翼翼，就很難再口若懸河開講，而戰鬥藍的語言威力可能也將銳減了。

（作者從事環保服務業）

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