自由開講》南投為何民進黨立委選舉會雙輸 ？！

◎陳啟濃

記得國小時候有次縣長選舉，當時的黨外省議員陳啟吉，本來得票數贏了，後來上演奇怪的「翻轉」劇，選票結果輸了。直到林源朗縣長當了兩任，才由國會模範生彭百顯突破長期國民黨執政的局面。然而因為府會不和，一百分的國會議員，卻無法掌握地方政治生態，換成長期服務的省議員林宗男當選。林宗男尋求連任，卻碰到蔡煌瑯的挑戰，於是票源分散，兩人雙雙落選，李朝卿漁翁得利當選。

從李朝卿時代，南投到現在還是由國民黨執政，這次立委又雙輸，早在先期就有不少民進黨的死忠支持者，提到會支持蔡英文連任，但立委會投給許淑華，這樣的現象就已經透露出對民進黨的立委選情非常不利，開票結果出來，果然雙雙落選。筆者歸納一些原因：

一、馬文君和許淑華都是出身政治世家，長期服務地方，南投人非常重視情義，投票都看感情看認識情況，不一定看政黨。

馬文君和許淑華都是出身政治世家，長期服務地方，南投人非常重視情義，投票都看感情看認識情況，不一定看政黨。（資料照）

二、這次推出的二位候選人，形象能力都不錯，只是在地方的深耕程度較不深入，起步都較晚，知名度不夠，這是不利之處。

三、南投人口老化，而且許多偏遠山區，資訊較欠缺，民風保守，無法體認到立法委員的責任，是在國家大政的把關與立法上。因人數少，年輕世代守護國家主權的認同無法凝聚起來，蔡英文的效應無法發揮出來，選票當然無法超越對手。

四、國民黨在各鄉鎮都設有黨部，非常用心經營，聯繫婦女會、退伍軍人，甚至對地方村長民意代表的經營，做得都比民進黨好太多了。所以在組織戰方面，國民黨積極有為，民進黨還相差很遠。

五、政治人物的栽培與經營上，國民黨做得更長期更有心。包括縣長或是立法委員的候選人，都是歷經長期地方民意代表與首長的歷練，而民進黨的政治人物，欠缺長期的栽培與歷練，幾乎都是臨時想到的人選。在準備度方面，顯然國民黨做得更足夠。

南投人很重視感情，要在南投獨當一面成為縣長或立委，必須與縣民建立長期的關係與服務。以此觀之，南投民進黨立委雙輸，不代表縣民對民進黨沒有期待，而是還沒有立下明確長久的脈絡來聯繫。在組織與服務上，民進黨在南投縣要做的事情還有很多。

（教育人員）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法