自由開講》台灣醫護過勞與英國醫護罷工

近年台灣的新冠疫情，在政府與醫護的合作下，成功預防大量患者癱瘓醫療系統，展現比歐美國家更亮眼的成果，即使有優秀的表現，台灣醫護仍處於每況愈下的工作環境中。（資料照）

吳詠斯

自從新冠病毒疫情對全世界醫療體系造成衝擊下，2022年是英國NHS醫護人員罷工至今最多人且職種最廣泛的一年。最近罷工與冬季的新冠和流感疫情再起影響，密不可分。英國公立醫院是完全由政府稅收維持經營，患者可享有免費，但需忍受漫長等待且治療方案選擇性較少的缺點。

目前在英國經營不善的公立醫院，護理人員夜間一人可能須照顧15-20床病患，除品質大幅下降，且造成病患死亡率急劇上升，甚至有些醫院只好關門，轉賣私人企業經營全自費模式，讓患者用金錢縮短等待治療時間，才使醫院重生。相較之下，經營狀況較佳的醫院，有些部門（如急診）因患者數遠大於可提供的醫護人力，即使利用高薪讓仲介從海外招聘醫護人員，仍有超高員工流動率，導致照護品質和效率遲遲無法提升。整體而言，英國醫療人員工作量大幅增加，國家整體經濟表現不佳等綜合因素，促使醫護人員集結罷工，要求改善薪水與工作環境。

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至於台灣國內，各家醫院缺工或流動率過高的狀況，已行之有年，不論是降低護理人員入行門檻或是提升特定部門薪水，都無法改善整體照護品質逐年下降的問題。相較於英國對於人權的重視，台灣醫護對於被要求犧牲奉獻比較不會反抗，如疫情之初被限制不能出境，反彈聲浪也因全民福祉等理由被壓下，扣除已轉行者，留在崗位上的台灣醫護被迫比英國醫護更完美地繼承「南丁格爾」為患者奉獻的意志？！

近年台灣的新冠疫情，在政府與醫護的合作下，成功預防大量患者癱瘓醫療系統，展現比歐美國家更亮眼的成果，即使有優秀的表現，台灣醫護仍處於每況愈下的工作環境中。期望政府與人民可以共同推動健保改革，增加使用者付費的比例與給予醫護人員應得的尊重，替台灣醫護建構更理想的工作環境。

（台灣醫師，目前在英國 Blackpool Victoria Hospital 觀摩學習手術）

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