自由開講》國家應該建立數位健康醫療生態，而非建置國家隊！

李友專

如果我告訴你有個行業的資訊系統產品在市場達到80~90％普及率，但其主要使用者卻都相當不滿意這類產品，你相信嗎？

這類產品就是電子病歷 （electronic health record, EHR） 系統，而主要使用者是醫師。

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國家應該建立數位健康醫療生態，而非建置國家隊！（https://www.freepik.com/）

我們從美國這全球最大醫療市場來看EHR系統是如何走到這步？筆者以Future of EHR/EMR: Experts Predict Trends in 2022做為導讀，並加上補充：

2009年Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act （HITECH）是EHR系統成長的關鍵十年，此政策提供階段性激勵與懲罰，不僅要求所有醫院導入，更鼓勵「有意義地使用（meaningful use）電子病歷」。十年來政府共投入350億美金，也達到幾乎每家醫院與診所都導入通過認證的EHR。

2011年醫療保險和醫療補助EHR計劃（Medicare and Medicaid EHR Incentive Programs）後來發展成Medicare Promoting Interoperability Program，強調互通性，將meaningful use推向另波高峰。

市場也因此形成少數廠商壟斷的大者恆大局面，而醫院端導入的成本也非常高，落在數千萬至數億美金間。但錢不是最大障礙，而是整個準備、建置、重新設計與適應新臨床流程需要花上數十個月，這段期間不僅要投入大量人力，也會減少部分收入。

真正可怕的是造成醫師疲勞！多數EHR系統建置在過時平台上，並不重視使用者體驗、也難與醫院其他資訊系統對接。隨需求發展不斷疊床架屋下，衍生各種系統性錯誤（system errors） ，造成找不到想開立的診斷和藥品、無謂的滑鼠點擊次數過多、大小警示不分青紅皂白地跳出，及源源不絕的各式病歷文件要求等，讓醫師疲憊不堪，使得輸入的資料變成過於精簡、片斷，也容易產生無意識的機械式操作和「複製貼上」，導致資料雖然可以共享，但充滿簡寫及雜訊，甚至偶而不小心輸入錯誤醫囑，危害病人安全。

而能在這樣的市場成為一方之霸的廠商，是否就代表其產品與技術真的卓越成功？美國最大、負責照顧退伍軍人的榮民醫院體系正深受其害，其與Cerner從2018年至今高達160億美金的EHR專案，導入過程錯誤百出危害病安，進度一再延宕超支，目前仍在設法修復，美國參議院更為此立法監督，要求主管的退伍軍人事務部必須定期公開建置狀況。

不過，經歷考驗及修正的美國EHR系統，近年進入收穫期，系統邁入較成熟階段，鑲嵌在醫院系統中的決策支援系統（Clinical Decision Support）日益發達，也增加了部分效率及減少部分錯誤。

市場成熟的美國是如此大刀闊斧地推動，甚至以十年為一個跨度地進行革命與蛻變。反觀台灣，我們因為過去做的還不錯，加上政府未強制要求，所以醫院各行其事，但不論表面上有無動作，基本上都是傾向安於現狀、害怕改變，以致沒有重大突破。

各國皆有實例指出，為了提高醫療品質而導入EHR確實發揮成效，更是現在醫療人工智慧得以萌芽發展的原因，但不當的機制與管理也可能造成非常大的殺傷力。

新冠肺炎迫使醫療加速數位化與標準化，但台灣的科技製造強項搭配國家隊之成功模式是否也能在醫療資訊產業直接套用？

個人拙見認為，繼日前生技產業策略諮詢委員會議提出美好的PHILA（Precision Health in Life, Awesome!）願景後，接下來政府應制訂標準、商業與投資環境、法規與開放資料，創造公開自由市場、開放自由組隊、鼓勵醫界與產業界共同投入發展各具特色的系統與第三方應用程式，激發良性競爭，才有機會解決醫療資訊科技產業的困境。

（臺北醫學大學醫學資訊研究所特聘教授、 國際醫療資訊協會主席）

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