自由開講》柯市長又再亂講話？！

謝安民

見不得台灣好的柯市長，在記者會上才說和隣國相比台灣的疫情不錯，接着就說政府的公告，嚴重低估中、重症及死亡病例。

台北市長柯文哲正在居家隔離中，目前皆採線上視訊方式主持北市防疫記者會。（資料照）

柯市長，稍有常識的人，不用進醫學院都知道大多數染疫的人，要一段時間才會變重症或死亡。大家也都知道，在疫情還沒有到頂時，重症死亡病例的曲線，會落後確診病例的曲線一段時間。但是全世界報告的都是報告當時的中／重症和死亡率數據。

請繼續往下閱讀...

您在記者會的說法，好像不願說台灣防疫做得好，是政府有意低估病情？或者是要對民眾宣揚疫情比看到的嚴重？

用一個您能了解的例子，有一個笨手笨腳的外科醫師下周要銷假回來開刀，醫院報告這個禮拜的手術後併發症和死亡率，也只能報本周的數據而不能把下周一定會昇高的數目考慮在內吧。

Omicron 的傳播力如此強，世界各國都採與病毒共存的政策，就好像我們以前緊閉的大門，現在被動（迫）打開了。一旦打開，開一小縫或大開，很難控制；多少病毒會跑進來也是難以預測。我們要保住醫療能量，壓低重症及死亡率。有很多事情需要台北市和中央合作。請不要一自以為抓住政府的小辮子或可以批評政府、唱衰台灣、或造成民眾恐慌的機會，就要出來說話。

（退休心臟科醫師，前芝加哥榮民醫院加護病房主任）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法