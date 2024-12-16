矢板明夫觀點》「人自助，而後天助之」敘利亞的啟示

敘利亞的教訓，或許給台灣帶來了某種示警。「人自助，而後天助之」。就算有朋友幫忙，也要事先自己準備好武器，表現出捍衛自己家園的決心和勇氣。

◎矢板明夫

敘利亞的反政府軍僅僅用了兩個星期就把阿薩德政權推翻了。政權倒塌的原因有好幾個。阿薩德總統長年以來，只擅長動用警察力量鎮壓反對派，在發展軍備、訓練軍隊上幾乎毫無建樹，把國家的安全寄托在別的國家身上，應該是主要原因之一。

阿薩德總統長年以來，把國家的安全寄托在別的國家身上，應該是主要原因之一。 （取自貼文）

反政府軍僅用2週推翻阿薩德政權

敘利亞的地理位置非常重要。很多國家都想透過敘利亞擴大自己對該國附近的影響力。因此經常主動送來支持。長年以來，阿薩德政權的主要靠山有三個：伊朗、俄羅斯、中國。

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去年九月，阿薩德夫婦參訪了靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅鋪設紅地毯，還打開正門迎接這位獨裁者。（取自貼文）

其中，中國可以算是新朋友。去年九月，阿薩德夫婦搭乘中國國航的專機到杭州參加亞運開幕式，還參訪了靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅鋪設紅地毯，還打開正門迎接這位獨裁者。習近平也親自接見阿薩德，宣布建立所謂「中敘戰略夥伴關係」，承諾了很多經濟援助。

但是沒想到這一次危機發生的太突然，敘利亞的三個靠山都幾乎沒有出手幫忙。首先是伊朗。過去伊朗都是指使自己的小弟黎巴嫩真主黨過來幫阿薩德打內戰。但是這次，真主黨因為捲入了加沙戰爭，在以色列軍隊的猛烈轟炸中，軍隊基本被打殘，所以無法再將戰鬥員派往敘利亞了。不過，伊朗在最後關頭，還出面請求伊拉克向敘利亞派遣支援部隊，但遭到了拒絕。

在敘利亞阿塞德政權垮台後，伊朗不僅失去唯一一條與黎巴嫩真主黨直接聯繫的通道，該國駐大馬士革使館也被洗劫一空。（法新社）

其次，俄羅斯在俄烏戰爭中已經精疲力竭，無法再將更多的資源分配到敘利亞。雖然也派了轟炸機對敘利亞反對派進行了空襲，但是規模太小，沒有辦法扭轉戰局。

而中國一貫滑頭。在外交上擅長錦上添花，在朋友有難時從來不肯雪中送炭。一看形勢不利，馬上就自己悶聲發大財去了。

阿薩德政權倒台如此之快，正如伊朗外長阿拉古奇所抱怨的。主要原因是「敘利亞軍隊太無能了」。面對來勢洶洶的反政府軍，敘利亞軍隊一觸即潰。完全守不住任何要塞和城市。伊朗和俄羅斯即使想幫忙，也沒有時間準備。

敘利亞的教訓，或許給台灣帶來了某種示警。「人自助，而後天助之」。就算有朋友幫忙，也要事先自己準備好武器，表現出捍衛自己家園的決心和勇氣。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

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