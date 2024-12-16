晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

矢板明夫觀點》「人自助，而後天助之」敘利亞的啟示

敘利亞的教訓，或許給台灣帶來了某種示警。「人自助，而後天助之」。就算有朋友幫忙，也要事先自己準備好武器，表現出捍衛自己家園的決心和勇氣。
矢板明夫

矢板明夫

2024/12/16 21:00

◎矢板明夫

敘利亞的反政府軍僅僅用了兩個星期就把阿薩德政權推翻了。政權倒塌的原因有好幾個。阿薩德總統長年以來，只擅長動用警察力量鎮壓反對派，在發展軍備、訓練軍隊上幾乎毫無建樹，把國家的安全寄托在別的國家身上，應該是主要原因之一。

阿薩德總統長年以來，把國家的安全寄托在別的國家身上，應該是主要原因之一。 （取自貼文）阿薩德總統長年以來，把國家的安全寄托在別的國家身上，應該是主要原因之一。 （取自貼文）

反政府軍僅用2週推翻阿薩德政權

敘利亞的地理位置非常重要。很多國家都想透過敘利亞擴大自己對該國附近的影響力。因此經常主動送來支持。長年以來，阿薩德政權的主要靠山有三個：伊朗、俄羅斯、中國。

去年九月，阿薩德夫婦參訪了靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅鋪設紅地毯，還打開正門迎接這位獨裁者。（取自貼文）去年九月，阿薩德夫婦參訪了靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅鋪設紅地毯，還打開正門迎接這位獨裁者。（取自貼文）

其中，中國可以算是新朋友。去年九月，阿薩德夫婦搭乘中國國航的專機到杭州參加亞運開幕式，還參訪了靈隱寺。千年古剎打破慣例，不僅鋪設紅地毯，還打開正門迎接這位獨裁者。習近平也親自接見阿薩德，宣布建立所謂「中敘戰略夥伴關係」，承諾了很多經濟援助。

但是沒想到這一次危機發生的太突然，敘利亞的三個靠山都幾乎沒有出手幫忙。首先是伊朗。過去伊朗都是指使自己的小弟黎巴嫩真主黨過來幫阿薩德打內戰。但是這次，真主黨因為捲入了加沙戰爭，在以色列軍隊的猛烈轟炸中，軍隊基本被打殘，所以無法再將戰鬥員派往敘利亞了。不過，伊朗在最後關頭，還出面請求伊拉克向敘利亞派遣支援部隊，但遭到了拒絕。

在敘利亞阿塞德政權垮台後，伊朗不僅失去唯一一條與黎巴嫩真主黨直接聯繫的通道，該國駐大馬士革使館也被洗劫一空。（法新社）在敘利亞阿塞德政權垮台後，伊朗不僅失去唯一一條與黎巴嫩真主黨直接聯繫的通道，該國駐大馬士革使館也被洗劫一空。（法新社）

其次，俄羅斯在俄烏戰爭中已經精疲力竭，無法再將更多的資源分配到敘利亞。雖然也派了轟炸機對敘利亞反對派進行了空襲，但是規模太小，沒有辦法扭轉戰局。

而中國一貫滑頭。在外交上擅長錦上添花，在朋友有難時從來不肯雪中送炭。一看形勢不利，馬上就自己悶聲發大財去了。

阿薩德政權倒台如此之快，正如伊朗外長阿拉古奇所抱怨的。主要原因是「敘利亞軍隊太無能了」。面對來勢洶洶的反政府軍，敘利亞軍隊一觸即潰。完全守不住任何要塞和城市。伊朗和俄羅斯即使想幫忙，也沒有時間準備。

敘利亞的教訓，或許給台灣帶來了某種示警。「人自助，而後天助之」。就算有朋友幫忙，也要事先自己準備好武器，表現出捍衛自己家園的決心和勇氣。

#矢板明夫

（作者為日本旅台新聞工作者，「印太戰略智庫」董事長兼執行長）

本文經授權轉載自矢板明夫臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書