自由廣場》阿塞德政權垮台對中國的衝擊

◎ 楊宗新

統治敘利亞逾半世紀的阿塞德政權，在反抗軍沙姆解放陣線步步進逼下，隨著總統小阿塞德的倉皇出逃而宣布垮台。由於阿塞德家族與中國關係向稱密切，沙姆解放陣線的獲勝，料將對中國帶來衝擊。

敘利亞位於古絲綢之路東端終點，自古是東方商品通往歐洲必經通道。一九六九年敘利亞時任國防部長的老阿塞德發動政變前夕曾遣使赴北京，在當時中國處於文革時期並對外提倡「革命輸出」背景下，獲得毛澤東承諾提供大量軍援，隔年成功掌政後，成為中國在中東的重要支持者；二○○○年小阿塞德繼任後，與中國在經濟方面更迎來突飛猛進的發展。

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小阿塞德曾常年旅居英國，崇尚西方文化，但對驟然開放市場深懷戒心，因而極力效法中國以政府力量控制資本市場的「改革開放」。二○○六年開始，敘利亞仿效中國實施「五年計畫」，引進大量中資，到二○一一年內戰爆發前，中國已是敘利亞第五大貿易夥伴；內戰爆發後，多數國家與敘利亞中斷貿易往來，中國更躍升敘利亞最大貿易夥伴。

二○一七年以後，隨著政府軍逐步收復失地，中國加速對敘利亞投資，小阿塞德多次表示支持「一帶一路」，歡迎中國參與戰後重建計畫。二○二三年杭州亞運開幕前，阿塞德專程訪問中國，首次會見習近平，還參訪杭州古蹟。阿塞德政權垮臺後，臨時政府是否承認過去核准的中國投資項目？會不會沒收中資？均是未知數。

除了經濟層面，中國在中東的外交布局，也隨著敘利亞的變天而面臨挑戰。阿拉伯之春後，中東區域體系呈現沙烏地阿拉伯領導的遜尼派陣營與伊朗領導的什葉派陣營二元對峙狀態，令人意想不到的是，互為世仇的兩國竟在中國斡旋下，於去年三月在北京宣布復交，雙方甚至協商共組波斯灣海軍聯盟，伊斯蘭世界出現久違的大團結氛圍。

但在敘利亞內戰，沙烏地支持的沙姆解放陣線擊潰了伊朗支持的阿塞德政權，顯示兩國去年在北京演出的世紀大和解，很可能只是為了賣中國面子，實際仍各懷鬼胎。

（作者是公務員）

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