自由廣場》敘利亞小阿塞德政權垮台的啟示

◎ 吳哲文

自二○二○年起僵持中的敘利亞內戰，在十一月底「沙姆解放陣線」等反抗軍，對小阿塞德總統的政府軍發動總攻擊後急轉直下，不僅阿勒坡、哈馬及荷姆斯等大城陸續易手，敘國軍方力保首都大馬士革的計畫，也因為俄羅斯及伊朗無力增援而流產，阿塞德父子五十四年的統治，在反抗軍進入大馬士革、小阿塞德搭機出逃後正式終結。

小阿塞德能在二○一一～二○一八年的敘國內戰激戰期後，一度生存下來，並且維持敘國合法政府的地位，但相當仰賴外國支援，俄羅斯以敘國地中海濱的塔爾圖斯港為海軍基地，持續援助武器、彈藥及其他物資，而亟欲輸出什葉派革命、擴大在阿拉伯世界影響力的伊朗，也向敘國派出軍事顧問與民兵，協助小阿塞德穩定局勢。

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但，自二○二二年二月底起，俄國在侵烏戰爭中自陷泥淖，而伊朗不僅經濟低迷，長期豢養的真主黨也被以色列近乎全滅，使得俄伊二國漸次無力援敘，而小阿塞德更因無力維持激戰期的軍隊規模、陸軍裁軍過半，反而使這些退役軍人投身反抗軍自謀出路，終於使高壓統治的小阿塞德，自十一月底的阿勒坡之戰起兵敗如山倒，卒致政權垮台。

從敘利亞小阿塞德的垮台，有識者可知；獨裁政權若失去支撐其秩序本源，遲早有一天會被戳破假象，但從出現徵象開始、直到政權垮台為止，具體所需時間則須視該國的各種因素而定。

以中國現況而言，雖然內部並無「有組織的反政府武力」，但一九七九年後最深重的全面經濟危機、地方當局債台高築，及惡性犯罪事件持續增加等因素交會後，仍將對中國當局統治能力造成長期負面影響。

而美國川普準總統在明年上任後對中發動貿易戰二．○，更將使中國當局在獲取外匯、維持地方當局財政運作等方面，遭到雪上加霜的打擊，累積下來，習近平政權不是沒有發生「脆斷」式崩盤、使東亞與地緣政治再受動亂的可能性；因此，政府無論如何，仍應對中國未來的各種可能，妥為判斷、確實準備，以求問題發生時能妥善應對。

（作者從事服務業、兼業作家）

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