自由開講》馬英九蕭旭岑「護祖」有功?!

◎ 木鐸

中國網路題為：「丟人現眼！馬英九立大功，賴清德突遭晴天霹靂，統一時機已到」的文章，署名「傲骨真新」的作者引用《人民日報》及《中評社》等中共官媒黨媒有關陸生訪問台灣受到台灣社會「熱烈歡迎」的報導。

馬英九基金會邀請中請以馬龍、楊倩為首的中生團訪台，馬英九（畫面右）在離去時與大批等著索取馬龍簽名的學生、民眾致意。 （記者劉信德攝）

例如《人民日報》的報導：由清華大學黨委書記、校務委員會主任邱勇院士擔任團長的大陸高校師生訪問團一行40人，應馬英九文教基金會邀請，11月27日至12月5日，清華大學、北京大學、復旦大學、中山大學、浙江大學、福建師範大學、北京體育大學等7所大陸高校40名師生赴台交流，受到島內各界特別是青年學子的熱烈歡迎與熱情接待…。

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中國民間順口溜：「會議沒有不隆重的，閉幕沒有不勝利的，講話沒有不重要的，鼓掌沒有不熱烈的；領導沒有不重視的，看望沒有不親切的；完成沒有不圓滿的，成就沒有不巨大的；工作沒有不紮實的；效率沒有不顯著的…」這則順口溜與1989年天安門事件，學生在現場的標語：「人民日報，胡說八道；中央電台，顛倒黑白」相互輝映，都是在痛斥中共官媒黨媒官方八股新聞的胡說八道，都是點出社會大眾內心深處對中共媒體的評價。

前總統馬英九日前與中國北京清華大學師生到清大校園內的梅園獻花，沿途都有清大學生抗議及隨行，學生也高喊「滾回中國」、「打倒馬英九」。（記者洪美秀攝）

這次馬英九在中共指示下，在台灣擔任中國學生團的地陪。馬英九「扯大旗作虎皮」，虛張聲勢，仗著中共的威勢來保護自己、嚇唬台灣人的企圖，相當明顯。自由民主台灣有少數人因為各種理由歡迎他們，在所難免；但綜觀各類媒體的報導，中國代表團赤裸裸的統戰言行及馬英九與蕭旭岑主僕二人囂張「護祖」的醜陋惡奴行徑，惡化兩岸對峙形勢則是不爭事實，也是台灣主流社會的共識。

「傲骨真新」說「馬英九立大功」是在斥責馬英九，還是在褒獎馬英九，不同人群不同解讀，真相如何有待後續中共與馬英九祖孫雙方的互動來證明，台灣人民的覺醒已發酵及後續反制亦將對這祖孫倆的互動產生重大影響。

（作者業商）

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