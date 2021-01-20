自由開講》心理建設打贏防疫國際戰

陳啟濃

「防疫視同作戰」這句話用在台灣最是寫實，台灣雖然是人情味最濃的國家，卻也是存在最多見不得台灣好的「紅色勢力」，執政的民進黨政府表現越出色，他們的爆轟，就更激烈。所以政府的防疫人員比起他國要格外辛苦，因為他們不僅要跟病毒作戰，更要時不時防範來自內部的「扯後腿」、「看好戲」來打擊士氣、製造紛亂與造成恐慌。

台灣不只一位楊志良，總能一副「未卜先知」的模樣，常常高談闊論，當出現一些狀況，老是用一句「你看吧，正如我所擔心的！」這樣的「馬後炮」，把自己吹捧成「先知先覺」。

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而實際情況卻是國際疫情嚴厲許多，台灣這一場防疫世界戰已經打得比世界各國好太多了。最該感謝的是醫護人員以及他們的家人，因為長達十個月的對抗病毒傳播，如同打了長期抗戰，對手（病毒）越來越頑抗惡劣，而且是沒有止境，戰況不是自己能控制，是要依世界發展而定。能堅守到現在，可見我們的醫護人員很專業又認真。

另外來自內部的不安因素，涉及中共的攪局，更有主動替中共幫腔的紅色勢力，他們不站在台灣的立場，不僅自己不相信政府的措施，還常常公然質疑政府的作為，讓人民造成更大的恐慌與擔憂。他們不是擔心台灣防疫做不好，卻是唯恐做得太好，讓他們無從批評，於是選擇雞蛋裡挑骨頭，把許多不可避免的情況，穿鑿附會成「怠慢」、「失職」甚至「自以為是」。

這次桃園發生的醫護人員感染案例，除了需要政府防疫團隊辛苦支撐下去，更重要的是人民對指揮中心的信任與支持。「沒有人願意感染病毒」，對於醫護人員來說，更是貼切。打仗難免損兵折將，更何況對抗這樣頑抗的世紀性病毒，醫護人員標準程序做得再好，也不能百分之百確保不被感染。

台北101今日（19日）點燈感謝醫護辛勞。 （資料照）

台灣需要大家彼此打氣，上下一心，多點信任與耐心，謹防流言蜚語，更不要相信讒言。防疫工作人人有責，不能只是用懷疑、指責的態度對待辛苦防疫人員，這是想打勝仗在心理建設上的必要條件，防疫更是如此。

（前國中校長，南投縣民）

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