自由開講》美國解除台美交往限制是否逾越中國對台軍事攻擊三大紅線

林瀚城

淡江大學張五岳教授在昨日的演講中提出中國武力犯台的「三大紅線」：一是美台外交關係重大突破，例如蔡英文正式訪美並公開發表演講，但美國駐聯合國大使訪台，其實不算重大突破。二是美台軍事重大合作，例如美軍登上南海太平島、美航母停泊高雄港蔡英文登船、台灣部署薩德、路基神盾系統，或美國海軍陸戰隊大規模駐台，以及台灣參加美國大規模抗中軍事作戰演習等。三是台灣更改「國旗、國號、國歌」，或「憲改」進行法埋「台獨」，將兩岸關係明確為「國與國」關係。按照張教授所指，台灣政府等同速手就縛，寸步難行。

有獨無偶，次日，美國國務卿蓬佩奧即宣布解除台美交往限制，蓬佩奧在聲明說，「幾十年來，美國國務院制定了複雜的內部限制措施，以規範我們的外交官，公務員和其他官員與台灣同行的互動。美國政府單方面採取了這些行動，以安撫北京的共產黨政權」。他說:「今天，我宣布，我將取消所有這些自我施加的限制。行政分支機構應該考慮國務院以往在國務卿授權下發布的與台灣關係的所有『聯繫準則』都是無效的。」

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張教授是兩岸關係知名學者，時常往返中、台兩地，對兩岸事務有深入見解，攸關兩岸的事務、政策，張教授的主張動見觀瞻，近年來更是藍營執政各縣市首長對中國事務的諮詢對象。據說，還深受中國各級涉台系統的信任。但我們不知，兩岸關係在此一嚴峻時刻，張教授提出的「三大紅線」有何根據？

近年來中國加強對台文攻武嚇，但從未見有如張教授提出的具體細目，「三大紅線」是張教授根據個人洞悉兩岸事務走向，對國人提出的警惕、中國授意試探國人反應或是對國人的另一威嚇？

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳。（資料照）

蓬佩奧突如其來的宣布內容並未牴觸「三大紅線」，但有朝一日，美國若未事先告知我方，宣佈美艦要停靠高雄港或美軍登上南海太平島，台灣的處境會是如何？

（商）

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