自由開講》香港全面「中國化」，北京準備全力對付台灣了嗎？

吳應麟

拜登搶占美國總統成功之際，川普政府的國務卿龐佩奧繼續打擊中共之餘，也對台灣給予暖心擁抱，日前宣布解除台美所有官方交流限制。然後，中共除了慣性叫罵外，北京卻不斷對香港祭出各種「全面中共國一國一制」的措施。

形成一種，北京把口袋中的香港越掐越緊，但美國川普政府在任期結束卻逐步鬆綁過去對台的各種設限的對比。

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因此，上個禮拜，香港終於走到「參選就違反香港國安法」的地步了。「35+民主派初選」發起人香港大學法律學院前副教授戴耀廷及多位參選人，於1月6日上午遭警方拘捕，被捕人士疑因參與民主派初選，涉嫌違反《國安法》的「顛覆國家政權罪」，當天共有53人被捕。

這個「35+民主派初選」活動，指的是2020年期間，選出35名或以上初選勝利者進入立法會議會，目的在否決任何政府財政預算案或議案，從而逼行政長官辭職。達成戴耀廷在《蘋果日報》及各大媒體上提倡的「攬炒香港十步曲計劃」，破壞香港政府的行政權。

香港五十三名民主派人士因組織或參與去年香港立法會選舉民主派初選，六日遭港警援引《港區國安法》「顛覆國家政權罪」逮捕。身為初選主要發起者的香港法律學者戴耀廷（中）遭港警逮捕獲釋後直言，香港已經進入寒冬，但他相信港人將以自身方式繼續逆風而行。（歐新社）

香港人，只剩下四種狀態：第一種，不願接受中共魔手而選擇政治流亡；第二種，不願接受中共統治而選擇移民海外；第三種，乖乖成為中共統治下的香港順民之外；第四種，在香港等待政治黑牢的拘捕。

然而，在香港想要當「順民」，或者「悶聲發大財的經濟動物」其實也不是那麼簡單。因為，中共早就很不爽香港人心沒有跟著回歸，所以必須要來一次「人心回歸」，作為所謂的「二次回歸」。因此，北京已經打算在今年上半年組建一個資產高達千億港幣，差不多三千六百億台幣的「文化央企」（中共中央管理的文化類企業）來強化文化產業，吹起港人「人心回歸」工程的號角。

未來香港影劇、藝文、圖書出版事業，將聽黨說中國好故事。中共將利用一切文化、意識形態的宣傳工具，對香港人進行一次大規模的、全面性的，再教育洗腦工程啦！

這樣看來，香港這個地方跟空間，已經成為一個港人插翅難飛的大牢籠，這個大牢籠中的港人，則進一步被迫接收「中國好棒棒」的各種「再教育洗腦」。因此，中共把香港就地打造成如同新疆再教育營一樣，大型化的「香港再教育集中營」！

從中共最近對香港不斷壓迫緊掐，其實有兩件事情，值得台灣人民好好考慮：

第一：港版國安法之後，其實香港已經成為「一國一制」，那麼台灣政府是不是該重新思考，既然香港已經失去一國兩制的政治特殊性，那麼台灣為何還讓香港有差別對待，而讓香港可以享有各種投資與移民的特殊待遇呢？這個特殊性會不會成為中國滲透台灣的特殊渠道呢？是不是應該重新考慮這個港澳有別於中國的特殊性待遇了呢？

第二：香港看來已經徹底淪為中國香港，中共可說已經徹底解決香港這個難題，這是否意味著，接下來中共將更可全力來對付、惡搞台灣呢？我們真的必須要小心提防啊？！

（高雄市民，台灣基進政經私塾學員）

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