自由開講》宋濤未如預期列席政協副主席，中共未來對臺方針存在變數

楊蕎縵

近期備受各界關注的中共全國兩會會議13日於北京完成閉幕，中共高層名單陸續確認公布。其中令人詫異與外界普遍猜想不同的是，國臺辦主任宋濤並未列席於中共政協副主席名單內。

曾為第十九屆中央委員的宋濤，在2022年的20大中並未續任中央委員，但卻在年底（67歲）時打破正部級年齡門檻（65歲）破格出任中共「正部級」國臺辦主任。再者，宋濤雖曾前後擔任駐菲律賓共和國特命全權大使、外交部紀委書記與中共中央對外聯絡部部長等外交要職，擁有完整豐富的外交事務經驗，但卻無涉足兩岸之相關經驗，再加上為首位「非中央委員」身分就任國臺辦主任，因此引來外界諸多猜測，認為「國臺辦主任」一職可能為宋濤列席政協副主席的跳板。就在專家學者普遍預測，宋濤恐循夏寶龍模式，於今年兩會之後就任中共「副國級」（上限70歲）全國政協副主席之時，兩會最終結果卻並未列席其中，令人備感驚訝的同時亦揣測中共未來對臺方針恐有所改變。

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曾為第十九屆中央委員的宋濤，在2022年的20大中並未續任中央委員，但卻在年底（67歲）時打破正部級年齡門檻（65歲）破格出任中共「正部級」國臺辦主任。（路透社）

總結宋濤至今仕途中，即可看出其具有優秀的外交和處理複雜事務之經驗，除「擺平」了與北韓、越南兩個社會主義國家的關係外，任駐菲律賓大使時還得到對華態度不友善的時任政府認可，這些經歷均展現宋濤在應對複雜事務的能力和經驗。另一方面，求學時期與基層工作經歷均在福建的宋濤，曾與習近平有高度重疊的共事經驗，因此習再次祭出心腹宋濤以解決臺灣這個「大麻煩」的做法，好似也顯得合理許多。而在未來對臺方針的轉變上，專家學者認為習近平或將透過宋濤實現其「以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一」之諾言，將採行外交與經濟並進的方式，來達成和平統一目標。

具體而言，可藉由宋濤甫接任便與我國前國民黨主席洪秀柱、立委陳玉珍等人會面談及兩岸問題，以及會談隔日解禁63家臺灣食品輸往大陸一事可看出，其採用釋出善意之方式營造出「中共積極關心並解決臺灣民眾困難」之形象。同時指出，只要臺灣當局認同體現「一中原則」、「九二共識」兩岸協商談判即可恢復。藉由強調中共秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福臺商臺企等方式逐漸降低民眾戒心，透過「大交流」的方式不斷拉攏我國企業與民眾前往大陸設廠、設籍，藉由提升國人對中共好感度等方式達成其和平統一之目的。不過由於宋濤「未列席政協副主席」，恐顯其對台實權有所削弱，因此究竟中共對臺實際方針為何仍有待觀察，相信可從近期即將公布的中共對臺工作小組名單中獲得更進一步研判與答案。

（兩岸專題事務研究生）

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