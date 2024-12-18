自由開講》由國民黨立委「一分鐘立法」政治鬧劇談起

◎ 陳逸南

依自由時報12月17日A1版「膠帶封門擋民進黨立委 國民黨一分鐘強渡選罷法修法初審」報導指出，立法院內政委員會昨三度排審提高罷免門檻的「選罷法修正草案」，國民黨立委以人牆、會議桌、膠帶阻擋，讓民進黨立委不得其門而入，國民黨籍召委徐欣瑩僅用一分鐘完成草案初審，三分鐘宣布散會。民進黨團幹事長吳思瑤受訪痛批，這是多數獨裁、國會戒嚴，要求立法院不得違法送出無效會議的審查報告。

國民黨團成員凌晨守在會議室門外，先以桌子卡住一側走道，再以膠帶、保鮮膜封住會議室門；另一側則由藍委組成人牆阻擋綠委進入。（記者李文馨攝）

又指出，「國民黨立委前天深夜守在會議室門外，並用會議桌卡住一側走道，再以膠帶封住會議室門口。民進黨立委昨上午七時欲前往內政委員會排隊簽到，卻被藍委以人牆阻擋在外，雙方數度爆發口角及推擠，民進黨立委及行政官員直至散會前皆無法進入會議室。」

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前述國民黨立委們在立法院演出「一分鐘立法」政治鬧劇，進行選罷法的修惡，以提高公民罷免權行使之門檻，沒收公民罷免民代之權利，不合乎現代民主法治國家應有的常態。如此「獨裁式」立法，而未經由民主程序，慎思討論過而制定的法律，事實上都只是把法律當作是控制人民行使權利的工具，此種情況下，人民行使「抵抗權」就會有正當化的事由。

國民黨立委在立法院演出「一分鐘立法」政治鬧劇，進行選罷法的修惡，以提高公民罷免權行使之門檻，沒收公民罷免民代之權利。（記者田裕華攝）

照理說，在現代法治國家裡，包括行政機關、司法機關都應受到法規範的拘束，但立法機關也應受到合憲秩序的拘束。立法的結果是否合乎憲政秩序，必須透過釋憲機關，必須經由違憲審查程序予以確認，此為憲法訴訟制度的功能之一。

平心而論，不久前，「立法院職權行使法」的修正，以及刑法增列「國會藐視罪」，被認為是擴權法案而宣告大部分違憲，浪費了人民的血汗錢以及國家的資源，如今國民黨立委們又要修正選罷法，也被認為有「自肥」嫌疑，為了避免選罷法的修惡，人民應該站出來行使「抵抗權」，才能維持正常的憲政秩序，讓台灣成為真正的民主法治國家。

（作者為仲裁人）

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