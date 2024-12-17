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自由開講》「館長」這一課名稱「證據為本」！

2024/12/17 08:30

◎張天泰

前些時候，館長被民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚告發後，北檢火速分他字案，將館長列為賭博等罪被告，並由重大案件專組檢察官接手，將儘速傳喚陳之漢到案釐清。

民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚日前至台北地檢署，按鈴告發館長涉犯賭博、詐欺等罪。 （記者陳彩玲攝）民進黨台北市議員簡舒培、陳賢蔚日前至台北地檢署，按鈴告發館長涉犯賭博、詐欺等罪。 （記者陳彩玲攝）

接續，在此議題又被社民黨台北市議員苗博雅批評「會有打假球就是因為組頭輸不起」

前天，反共網紅八炯拿出證據，在政論節目中表示，「我從來沒有說鍾明軒收錢，我從來沒有說過，我先跟大家講這個叫做中南海聽床師，館長多讀書，你對中國一點研究都沒有就出來在那邊說三道四，我不吃你這套。」

更直接一擊斃命，「我去美國國會啦，美國國會怎麼不找你（館長）」。

自由開講》「館長」這一課名稱「證據為本」！館長日前開直播自爆曾做過球版（地下簽賭），引發外界抨擊。（圖翻攝自館長惡名昭彰YT）

館長目前的多重困境來自於不讀書，而館長則在直播中回應「我什麼都沒有，我就沒念書，我敢得罪政府你敢嗎？」

事實上，台灣民主社會就是要有異議者，說出不同的觀點得罪政府，但今天館長犯的錯誤，一直重複被告的負面迴圈，是因為你說話沒有以「證據為本（evidence-based）。

美國國會怎麼不找你（館長）？館長你認為呢？

館長多讀書可鍛鍊腦力量，溫馨提醒說話要懂得以「證據為本（evidence-based）。

（作者為教育博士、政治工作者）

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