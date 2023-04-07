自由廣場》劉樂妍的中國煩惱

◎ 愚工

媒體報導，經常發表舔共言論而有「女版黃安」之稱的台灣藝人劉樂妍，在中國發展七年，日前她自己透露沒有多少戲拍，似乎沒有想像中這麼順利。工作中，她自承是湖北人，卻沒人把她當作湖北人，還是認為她是台灣人。之前劉樂妍因不符資格而無法加入中國醫保，去年終於看到新聞說開放台灣人申請，於是到處打聽，卻發現各單位都不清楚怎麼申辦。她先前住在河北燕郊，聽說居委會可以幫忙申報醫保，也去報了名，但得到的答案還是「台灣人沒有辦法參加」。劉樂妍的遭遇折射出兩個問題：

一、身為台灣人，無論妳如何掏心掏肺，如何賣力「擁抱祖國」，但是在實際的生活與工作中，沒有人會把妳當作中國人，甚至有時還會無形地排擠妳。日前馬英九在中國自稱是中國人，情況也是一樣。即便他將來如李宗仁一樣投共定居中國，遭遇也會是一樣。

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二、劉樂妍說無法申辦中國的醫保，一點也不奇怪，別說醫保，筆者想申辦工作地一家連鎖商場的會員卡，也因台灣人身分而沒法申辦，相關的會員優惠自然無法享受。

身為台灣人，無論劉樂妍如何掏心掏肺，如何賣力「擁抱祖國」，但是在實際的生活與工作中，沒有人會把她當作中國人，甚至有時還會無形地排擠她。日前馬英九在中國自稱是中國人，情況也是一樣。（1報社合成／翻攝臉書）

中共經常把「兩岸一家親」、「血濃於水」掛在嘴邊，也經常提出各式各樣的所謂「惠台政策」，例如醫保，中共早在二○一九年十一月就印發《香港澳門臺灣居民在內地（大陸）參加社會保險暫行辦法》，但誠如劉樂妍的情況，就是申辦不了。

中國順口溜「一手先進，一手現金」，是諷刺官員一手滿口仁義道德奉公守法，一手貪汙受賄看錢辦事的官場文化。這種文化應用到中國對台的行動就是，中國一手「兩岸一家親」、「血濃於水」，一手每天軍艦軍機侵台擾台，打壓台灣國際空間。劉樂妍今天的「中國煩惱」，只是這種中國惡質文化的冰山一小角，根本不足為奇，只能怪自己沒好好認識、徹底了解共產黨了！

（作者為台商）

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