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自由開講》台灣是在「反共產黨」不是在「去中國化」

2023/06/07 10:44

◎陳啟濃

常有人指控民進黨政府為了「去中國化」，導致台灣失去優良的傳統文化。這樣刻意放大毫無實際的指控，除了顯現對台灣現有的一切生活不甚了解，更是混淆了人類學上的「文化」與政治術語上的「國家」，這是截然不同的意義與範疇。

反倒是海外華人對於台灣保留傳統文化的現況贊不絕口，可見這些批評台灣因政治導致文化失落的人，不是不做功課導致看不到實際情況，就是別有用心要做政治上的攻擊，以獲取想要的政治利益。

台灣除了保留使用中文的繁體字外，對於宗教上的尊重，讓台灣人的信仰可以百花齊放，可得其所。對於傳統文化的人文主義 ，藉著民主制度的實施，可以徹底實現人文價值，以及人權的尊重，使得每個人有機會發揮自己的生命潛能，精神生活得以更加精采。

反觀對岸的中國，自從文革對於傳統文化的徹底破壞，更由於中共無神論的共產主義信仰，人與人充滿算計，沒有信任。中共對於文化的保留，都是著眼於讓文化成為穩固政權統治的手段，文化在中共的眼中只不過是政治的附庸。

中共對於文化的保留，都是著眼於讓文化成為穩固政權統治的手段，文化在中共的眼中只不過是政治的附庸。（彭博）

至於「去中國化」的指控，它的本質其實是國家實質的確立，以及導正以往模糊的國家觀念，建立以台灣意識與台灣優先的國家認同。這些政治工程跟所謂的導致「傳統文化的喪失」根本毫無關係。

再說國家跟文化不能相提並論，「去中國化」的說法或許可改為「反共產黨」比較貼切。因為中共不等於中國，中國也無法完全代表傳統文化，中國人因中共的專制統治，也漸漸失去部分傳統的美德，中國人只能自保，又談何維護傳統文化。

（教育人員）

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