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自由開講》新版《中華人民共和國反間諜法》強化中共迫害人權的法律依據！

2023/05/10 11:33

◎陳怡伸

2023年4月26日中共通過新版《中華人民共和國反間諜法》，本次反間諜法修改，在現行法律5章40條的基礎上，新增28條，修訂或拆分37條，修訂後為6章68條。主要修改內容包括：（一）進一步強化黨中央對反間諜工作的領導（二）完善反間諜安全防範規定（三）增加反間諜行政執法職權（四）加強反間諜工作保障（五）完善反間諜工作行政處罰種類和處理手段（六）加強對反間諜工作的監督。新法將於同年7月1日生效。

中國人大常委會日前通過修訂《反間諜法》，擴大其所謂間諜行為範圍。陸委會發言人詹志宏（4）日表示，中共常藉法律遂行政治目的，這次修法仍然不明確、司法程序不透明，引發外界很多質疑，將大幅提高國人赴中國的風險。（資料照）

其中關於「間諜行為」的定義，由現行法的（附則）第38條移列新法（總則）第4條，增列「投靠間諜組織及其代理人」、「間諜組織及其代理人實施或者指使、資助他人實施，或者境內外機構、組織、個人與其相勾結實施針對國家機關、涉密單位或者關鍵信息基礎設施等的網絡攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動」，意即擴大「間諜行為」的認定範圍、納入網路攻擊、侵入、干擾、控制、破壞等活動態樣。

美中科技戰開打，從川普大動作禁止華為設備進口，到拜登去年頒佈十年來最廣泛出口限制，禁止美國企業向中國出口先進半導體設備和技術。中國即運用反間諜法對外國企業展開報復行動，其中包括逮捕外國企業員工。根據日本外務省統計，中國自2014年通過《反間諜法》以來，已經有17名日本公民遭到北京政府逮捕，其中5人目前仍遭拘押。

中國一向透過法律來遂行其政治目的，新版反間諜法進一步擴張中共干預言論自由、人身自由等基本人權的力道，加上本法運用眾多「不確定法律概念」（例如：何謂「間諜」？）、中共對於法律概念的解釋並不透明，實質上運用起來，完全是中共說的算，對於外國人的人身安全影響甚鉅。

中共新版《反間諜法》將大幅提高國人赴中的風險，例如國人平時出遊常會對建築物拍照攝影留念、使用GPS地圖、或於網路搜尋當地官方、企業資訊，與當地人士閒聊、訪談或參加宗教活動，以及於海外工作頻繁更換任職單位，與外國機構互動等，都可能被中共羅織觸犯間諜罪、危害國家安全的罪名。尤其國人在台灣享有高度言論自由，可能在社群軟體曾表示過「中共認為的敏感言論」，未來在入境或過境中國、港澳地區，可能會遭遇中國海關抽檢手機內容，提高被拘捕的風險。

由於中共羅織國安罪名的對象已經不限於傳統政治性、敏感性高的維權或異議人士，建議國人如果非必要，盡量不要前往中國及港澳地區。

（執業律師、台灣北社社員）

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