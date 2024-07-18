自由開講》台灣要如何因應川普的對台「交易」策略

◎林正二

很可能當選美國總統的川普，年輕時曾撰寫出版過《交易的藝術》（The Art of the Deal ）ㄧ書，風靡一時。除了聖經以外，這是他最喜歡的書。由此可知，川普的對外策略是以利益為主，除了要求北約、韓日等國要分擔軍費外，也要台灣支付美國防衛台灣的費用，尤其他認為在半導體產業上，美國人的錢都被台灣賺走了。

未來如果是川普執政，台灣要因應他的對台策略，必須以雙方交易、有利於美國的角度跟美政府周旋商討 。（路透）

因此，未來如果是川普執政，台灣要因應他的對台策略，必須以雙方交易、有利於美國的角度跟美政府周旋商討，闡述如后。

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首先，要從地緣戰略、全球半導體產業鍊、民主楷模，論述台灣的重要性，讓川普瞭解美國如讓中共奪走台灣，將喪失重大的政經與戰略利益，非川普擔負得起。



由於美「一中政策」所限，美國對台策略一直是模糊不清，除了拜登總統曾表示會軍援台灣外，美政府不願表明中共侵台時，會出兵大力援助台灣擊退共軍。面對強大的共軍，台灣要如何因應？美國知名智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）的兵推很清楚顯示，台美日要在台海戰爭中取勝，有四項條件必須滿足，包括美國第一時間必須介入、美軍能使用所有駐日基地、國軍有能力對解放軍進行源頭打擊，以及美軍完成大量部署遠程反艦飛彈，四項條件全數滿足的情況下，解放軍將無法成功。

前美國在台協會主席卜睿哲表示，萬一台海戰爭爆發，美國馳援台灣也要數週。（資料照）

前美國在台協會主席卜睿哲表示，萬一台海戰爭爆發，美國馳援台灣也要數週。國際關系學者張國城也曾在「新聞面對面」政論節目中指出，由於台海戰爭爆發時，美國需大量出兵才能擊退兵力強大的共軍，故是否出兵援台，仍須經過美國會的冗長辯論與授權等行政程序，需時數週。

因此，如上述兵堆所顯示，台海戰爭爆發時，美國馳援不及等沒有全數滿足四項條件，台灣如被中共奪走，除了對人類的自由文明造成最大傷害外，攸關全球高科技與經濟發展的台灣半導體產業被中國掌握後，將嚴重衝擊美國與全球的經濟；日本的海洋防線與日、歐等各國經貿輸送路線將被中國操控，美國也會被迫退出西太平洋，嚴重傷害在亞太地區的利益，從此失去全球民主國家領導者的地位。這些嚴重的傷害，比起美國不敢承認我國所維護的一些政經利益還大得多！川普可曾精算過？

誠如美國幾位軍事將領與情治首長最近所言，中共很可能在2027年攻打台灣，故美國在「一中政策」架構下不夠明確的台海戰略，已難以維持台海現狀，維護美國在亞太地區的利益，必須適時修改「一中政策」或讓台海戰略明確化。 如果沒有美日及時馳援、大力出兵援台，雖然台灣海峽險峻難攻，未來幾年台灣兵力也增強到26萬人左右，我國軍全力應戰，但中國解放軍高達兩百萬人，有350艘戰艦、武器裝備新穎，兩岸兵力懸殊，仍可能會被中共奪下。

就台海與印太形勢審視，習近平為突破美國領導的印太戰略圍堵，運用俄羅斯在俄烏戰爭落敗的情勢，增加從俄進口天然氣、石油與加強經濟合作，並秘密軍援俄羅斯，一方面讓俄國可持續烏俄戰爭，將美國拖滯在援烏戰爭中耗損力量，而降低在印太地區對抗中國的能力；另一方面，中國侵台時，很可能獲得俄羅斯的軍援，並在美軍援台反擊時，有更多的石油與天然氣維持國內的經濟發展。

由上述中國聯俄抗美的策略，可知中國的戰略目標主要是加強侵台的能力。在美國抗議中國暗助俄羅斯侵略烏克蘭，美中對抗越來越激烈之際，雖然美中台三角關係已向我傾斜，但因為美國仍需依靠中國廉價商品提供廣大的消費者及在中國廣大的市場投資設廠，促進經濟發展，以及避免台海戰爭爆發等，只是在「一中政策」架構下，改變台海戰略的執行方式，不敢修改「一中政策」，承認中華民國台灣。

美國的台海戰略不夠明確 應於適當時機修改「一中政策」

然而，美國不承認台灣，雖能維護其政經利益，但美「一中政策」對台灣主權的模糊化，讓中共得以有「台灣是中國一部分」的內政藉口，攻打台灣。隨著中國軍力的增強，美國「一中政策」架構的支柱，已因中俄聯合抗美的戰力擴大，無法再支撐美在該政策架構下，以不夠明確的台海策略，因應中俄可能聯手侵台的攻勢。而且中華民國台灣因缺乏外交承認，無國家對等地位跟中國對談，要如何符合美國「一中政策」兩岸和平解決雙方岐異的宗旨呢？

因此，目前美國的台海戰略如無法達到事先遏阻中共侵台的戰略效果，且無法保證可迅即馳援台灣，美國為避免因小失大、維護自己利益，應於適當時機修改「一中政策」，承認中華民國台灣，並派第七艦隊等重兵駐防台灣，除了讓中共無法以內政為藉口攻台，並可藉由強大的武力遏阻中共攻台；台灣亦可秉持對等尊嚴跟中國以和平方式解決雙方岐異，自信地展開交流合作，增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同增進兩岸人民的福祉，符合美國「一中政策」兩岸和平解決歧異的原則。如果美國顧忌中國報復、做不到，也應通過「台灣防衛法」確保台灣的安全與美國的利益。

美國大選與國會改選 我駐美外交團隊可請台僑助力

鑒此，建議我駐美外交團隊，在大多數美國人民厭惡中國、喜歡台灣時，可洽請財力雄厚、熱心公共事務的台僑，於此次美總統大選與國會議員改選時，大力支持共和與民主兩黨侯選人，促請他們將台海危機成為大選重要議題，並討論美國台海戰略應明晰化，制定能有效遏阻中共侵台、維護美國利益的「台灣防衛法」，以期無論誰當選總統與國會議員，就任後都會重視台灣安全與美國利益的維護，而有助於「台灣防衛法」的通過與執行。

此外，建議駐美團隊可針對台灣面對中共侵台險境，洽請對美政府有影響力的智庫，就美國目前不明確的台海策略，跟承認中華民國台灣、派第七艦隊駐防，比較兩者哪一個較能遏阻中共侵台或共軍來襲時能擊退共軍，以維護美國在印太地區與相關國家利益的大型研究報告供美政府修改「一中政策」參用。同時也請智庫研擬另一研究報告，探討制定可在中共襲台造成佔領台灣事實前，美軍就能先發制人擊退共軍、確保台灣安全無慮的「台灣防衛法」的可行性，一併供美政府與國會參用，並作為美大選時討論的議題。

就全球化經濟觀點而言，台灣扼守住了東北亞進入南中國海兩個主要的水道，一個是台灣海峽，另一個是巴士海峽，而南海為東北亞各國最主要的能源燃料補給線以及通往歐非的主要航線，是維持日本命脈的海上交通線。從日本到印度要經過太平洋沿岸的台灣、東南亞方能到達，亦即從地緣關係言，台灣是日本連結印度不可或缺的中繼站；如以產業供應鏈體系之角度言，日本所推動的新德里至孟買間之高科技走廊，若無台灣之參與，亦很難順利運行。

由於台灣在全球高科技產業供應鏈體系之重要性，美國應很清楚，缺少了台灣是無法運作的。圖為台積電。（路透檔案照）

台灣卓越的地緣戰略地位 獨步全球的電子資通產業

由於台灣在全球高科技產業供應鏈體系之重要性，美國應很清楚，缺少了台灣是無法運作的。 台灣卓越的地緣戰略地位、獨步全球的電子資訊產業與醫療公衛體系以及融合東西方的多元文化與民主發展經驗，是融入新全球化結構以及建構印太地區民主價值同盟抗衡中國，不可或缺的角色。這些都是我們擴展國際外交關係，催動美國修改一中政策或通過「台灣防衛法」全力護衛台灣的重要動力。上述這些都必須透過管道，讓川普瞭解美國如失去台灣，將喪失重大的利益。

其次，就川普所說的支付防禦費來探討，在實際層面上，台灣並沒有像日、韓、菲一樣有跟美國簽訂協防條約，在沒有美軍駐台協防台灣情形下，我國要如何支付駐軍基地建設、人員開支、訓練、武器裝備等費用？而台灣一直以高昂的金額向美國購買武器，這應該算是自我支付的防禦費。未來如川普執政，政府應會提高購買美國武器的經費，做好充分的自我防衛，減少美國的軍事負擔。 因此，川普如要台灣支付防禦費，只有下列四種模式，我方要分擔軍事費用。

1、台灣增加國防費用，提高向美國購買武器的經費，並負擔美國派一些將士、技術人員來台訓練國軍使用武器以及如何協同美軍作戰的費用。



2、簽訂新的「台美協防條約」。由於美國修改「一中政策」承認台灣，將激怒中國，不顧一切全力攻台的可能性蠻高，以美國的立場，不太可能犧牲那麼多美國人民與耗資龐大軍費，協助台灣禦敵。因此，是否可在美國不承認台灣的情形下，跟我簽訂協防條約，派軍協防台灣，以大軍壓境的具體作為，遏阻共軍侵台，達到不戰而屈人之兵的效果。果能如此，依照川普的想法，台美雙方如簽訂「台美協防條約」，台灣應跟美國談妥我方應負擔的防禦費。

3、美國國會通過「台灣防衛法」，責成美政府執行，確保美國具有阻止中國入侵台灣，不會造成既成事實的能力。依照該法，美國必須在台海附近的日、韓、菲美軍基地，維持強大的武力，或龐大的航母戰鬥群不時在台海附近巡航，在中共侵台造成「既成事實」前，立即馳援台灣，擊潰共軍。因此，如果美國會通過「台灣防衛法」，倘川普真的要台灣支付防禦費，台灣是否要跟日、韓、菲分擔美國駐軍費用，或要分擔航母巡航台灣的費用，如何分擔等，都是很複雜的事。

4、仿效美國以前派遣志願軍至中國組成「飛虎隊」抗日，由美國徵召有戰場經驗的退役軍人至台，除了協助訓練國軍外，並擔負共同防衛禦敵的重任，所需費用由我負擔。

綜合上述，未來如川普上台，政府應透過智庫、輿論等管道，讓川普及其國安團隊瞭解台灣如失守，美國將喪失重大的經濟與戰略利益，尤其是全球首屈一指的台灣半導體產業如被中國掌控，美國與日本、歐洲等全球國家可能陷入上世紀20年代的經濟大蕭條困境。川普是精明的生意人，從「交易」的利益角度衡量，應知道輕重厲害關係！

而且未來台灣應會提高國防自衛費用，提升武器性能，加強自我防衛的能力。正如美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）（18日）在記者會所言，台灣一直用自費加強自我防衛；台灣從美國購買價值數十億美元的軍備，支持了美國的製造業、工業和技術。 米勒說，兩岸和平與穩定對美國、全球經濟都至關重要，任何導致台海不穩定的因素都有可能損害美國、全球經濟；美國一直在評估提供台灣必要的防禦武器，讓台灣維持足夠的自我防衛能力。

台灣除了提升自我防衛能力，由於共軍近年軍事力量越來越強大， 台海戰爭爆發，美軍的即時馳援，以強大武力協助我擊潰共軍， 無論就台灣的生死存亡，美國與日本、 歐洲等國家經濟利益的維護來審視，台海的安穩都至為重要。因此， 如果川普要求台灣支付美國防護費，在「交易」付費原則下， 美國國會願通過「台灣防衛法案」， 確保美國具有阻止共軍入侵台灣，不會造成既成事實的能力， 我國當樂於見到美國從模糊的台海戰略，轉變為清晰的護台戰略， 這是皆大歡喜、有利於民主國家的好事。故而， 我們應以積極正面的態度，回應川普的付費說， 由此促成美國通過對台灣和平安穩至關重要的「台灣防衛法」。

川普若再執政 我國安與外交團隊應務實、 正面、不卑不亢態度

至於台灣人搶走美國人半導體產業工作一事， 我們要讓川普知道若非台灣的工程師願意三更半夜輪流值班製作晶片 ，以美國人民不願意犧牲休息時間隨時待命的工作文化， 美國可以享有台灣提供便宜又實用的晶片， 讓蘋果等大科技公司賺更多錢，美國人普遍獲得好處嗎？

未來川普如果再度執政，我外交與國安團隊，應以上述務實、 正面、不卑不亢的誠懇態度，因應川普的對台新戰略，以轉危為安、 化憂為喜。

（作者為退休駐美外交人員）

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