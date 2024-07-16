社論》世人從川普遇刺看到的美國

川普解釋被秘勤局人員帶下台時，振臂高呼的原因，是要讓全世界知道他安然無恙，「美國會繼續前進」。（美聯社）

美國前總統川普在競選活動中遇刺，震驚各界。這一政治暗殺事件，眾目睽睽之下，子彈橫飛，誤中參與民眾，川普受皮肉之傷，為原已熱鬧滾滾的大選，再添話題和熱度。全案細節仍待調查，但從美國各方反應，足以理出可供借鏡之處。

以當事人的反應來說。川普在特勤人員掩護下離開現場療傷後，旋於社群平台發文，先感謝特勤局和執法人員迅速反應，對遇害者家屬表達哀悼，然後才描述自己遇襲情況及傷勢。川普在被帶離造勢台之前舉起拳頭，高呼：「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」而群眾回報：「美國！美國！美國！」這一幕展現其勇者無畏的氣勢。次日，川普再度發文，兩次發文的措辭及關照次序，傷亡民眾仍是他所念茲在茲的，堪稱允當。

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再看拜登的緊急應對。他先以書面聲明，慶幸川普平安，為川普及參與民眾祈禱，感謝特勤局，譴責暴力行為，強調全國團結面對。其後在家鄉德拉瓦州發表講話，指責暴力事件的病態本質，不能縱容，人人都須譴責，政府正積極調查案情。白宮稍後證實，拜登已與川普通了電話問安；拜登提到川普，以「唐諾」稱之。

候選人之外，兩黨政治人物的表現也適當有節。拜登團隊在第一時間通令，嚴禁成員擅自評論本案；競選經理及總幹事要求工作人員，不要在社群媒體或公開場合發表相關評論。同時，競選團隊撤下電視競選廣告，預祝川普早日恢復傷勢，並感謝執法人員的快速行動。

主要政治領袖、特別是民主黨政要，也展現風度和氣度，同聲譴責政治暴力。前總統歐巴馬強調，「我們的民主制度絕不容許政治暴力」，此時此刻，美國民眾應重新確保政治文明和彼此尊重。常與川普針鋒相對的前眾議院議長裴洛西表示，家人也曾遭遇政治暴力，她因此感同身受，對川普平安感到欣慰，「我們社會容不下任何形式的政治暴力」。另外，包括副總統賀錦麗、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等民主黨人都同聲譴責暴力，祝福川普。

美國之外，全球主要國家領袖同表關切。從歐洲、美洲到亞太地區，各國政要紛紛致意。我國賴清德總統發文，向川普表達關心與問候，強調任何形式的政治暴力，民主社會都無法接受。比較特別的，是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），不改右派民粹主義本色，把川普遇刺歸咎於「國際左派」：由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。

在政治立場壁壘分明的美國，米雷伊有其呼應者。共和黨的聯邦參、眾議員都有人把矛頭指向激進左派、民主黨、媒體，宣稱他們把川普描繪為法西斯，妖魔化其政治主張及支持者，仇恨言論直接導致暗殺行動。另一方面，川普一向言論潑辣，也招致激化政治對立的批判。他曾指拜登上任後，美國陷入「大屠殺」，以「害蟲」指稱政敵，把非法移民描述為「動物」，並警告若他未能在十一月勝選，將發生「大屠殺」。

一如其他政治事件，川普遇刺是大事，陰謀論和假訊息自不缺席。「自導自演」是政治暗殺未遂案件常見的說法，這種只憑想像臆測、不必查證的訊息，從川普僅傷耳朵、耳傷是特勤人員所為、中槍後起身「構圖好到不可思議」……不一而足，立即招來「病態」之譏。政治激化的社會，讓陰謀論有其市場，社群媒體氾濫助長假訊息歪風，這也是拜登政府對本案處理力求公開明快的主因。

主流媒體的表現至關緊要。遇重大事件搶新聞，是主流媒體天職，但求快也須求準確，方足以讓公眾掌握真相。美國《紐約時報》、CNN等主要媒體處理本案，大致謹守專業分寸，引述力求有憑有據，鮮少亂自臆測杜撰，以準確報導及持平析論服務公眾。《紐約郵報》卻擺了烏龍，搶先指稱槍手是中國人，消息為特勤局未具名來源所透露。

遇此重大事件，各方也進行反思。拜登對全國講話，呼籲政治降溫，政治不能成為殺戮戰場。川普同意與拜登的競選活動可更為文明，夫人梅蘭妮亞強調「政治只是工具」，不該凌駕於愛之上。雷根的女兒佩蒂（Patti Davis）在《紐約時報》專文，以父親當年躲過暗殺悟得天意，致力結束冷戰；期盼人們以人本和人道回應川普遇刺，放下政治，體會人的脆弱，找回自我，活出意義，改變國家社會。

台灣也有政治過熱的問題，從川普遇刺看美國各界大致以大局為重、呼籲團結、明快處理等危機處理，實有可取法之處。

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