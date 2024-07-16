晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》世人從川普遇刺看到的美國

2024/07/16 05:30

川普解釋被秘勤局人員帶下台時，振臂高呼的原因，是要讓全世界知道他安然無恙，「美國會繼續前進」。（美聯社）

美國前總統川普在競選活動中遇刺，震驚各界。這一政治暗殺事件，眾目睽睽之下，子彈橫飛，誤中參與民眾，川普受皮肉之傷，為原已熱鬧滾滾的大選，再添話題和熱度。全案細節仍待調查，但從美國各方反應，足以理出可供借鏡之處。

以當事人的反應來說。川普在特勤人員掩護下離開現場療傷後，旋於社群平台發文，先感謝特勤局和執法人員迅速反應，對遇害者家屬表達哀悼，然後才描述自己遇襲情況及傷勢。川普在被帶離造勢台之前舉起拳頭，高呼：「戰鬥！戰鬥！戰鬥！」而群眾回報：「美國！美國！美國！」這一幕展現其勇者無畏的氣勢。次日，川普再度發文，兩次發文的措辭及關照次序，傷亡民眾仍是他所念茲在茲的，堪稱允當。

再看拜登的緊急應對。他先以書面聲明，慶幸川普平安，為川普及參與民眾祈禱，感謝特勤局，譴責暴力行為，強調全國團結面對。其後在家鄉德拉瓦州發表講話，指責暴力事件的病態本質，不能縱容，人人都須譴責，政府正積極調查案情。白宮稍後證實，拜登已與川普通了電話問安；拜登提到川普，以「唐諾」稱之。

候選人之外，兩黨政治人物的表現也適當有節。拜登團隊在第一時間通令，嚴禁成員擅自評論本案；競選經理及總幹事要求工作人員，不要在社群媒體或公開場合發表相關評論。同時，競選團隊撤下電視競選廣告，預祝川普早日恢復傷勢，並感謝執法人員的快速行動。

主要政治領袖、特別是民主黨政要，也展現風度和氣度，同聲譴責政治暴力。前總統歐巴馬強調，「我們的民主制度絕不容許政治暴力」，此時此刻，美國民眾應重新確保政治文明和彼此尊重。常與川普針鋒相對的前眾議院議長裴洛西表示，家人也曾遭遇政治暴力，她因此感同身受，對川普平安感到欣慰，「我們社會容不下任何形式的政治暴力」。另外，包括副總統賀錦麗、參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）、眾議院少數黨領袖傑弗里斯（Hakeem Jeffries）等民主黨人都同聲譴責暴力，祝福川普。

美國之外，全球主要國家領袖同表關切。從歐洲、美洲到亞太地區，各國政要紛紛致意。我國賴清德總統發文，向川普表達關心與問候，強調任何形式的政治暴力，民主社會都無法接受。比較特別的，是阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），不改右派民粹主義本色，把川普遇刺歸咎於「國際左派」：由於選舉失利的恐慌，他們訴諸恐怖主義來強加他們落後的獨裁議程。

在政治立場壁壘分明的美國，米雷伊有其呼應者。共和黨的聯邦參、眾議員都有人把矛頭指向激進左派、民主黨、媒體，宣稱他們把川普描繪為法西斯，妖魔化其政治主張及支持者，仇恨言論直接導致暗殺行動。另一方面，川普一向言論潑辣，也招致激化政治對立的批判。他曾指拜登上任後，美國陷入「大屠殺」，以「害蟲」指稱政敵，把非法移民描述為「動物」，並警告若他未能在十一月勝選，將發生「大屠殺」。

一如其他政治事件，川普遇刺是大事，陰謀論和假訊息自不缺席。「自導自演」是政治暗殺未遂案件常見的說法，這種只憑想像臆測、不必查證的訊息，從川普僅傷耳朵、耳傷是特勤人員所為、中槍後起身「構圖好到不可思議」……不一而足，立即招來「病態」之譏。政治激化的社會，讓陰謀論有其市場，社群媒體氾濫助長假訊息歪風，這也是拜登政府對本案處理力求公開明快的主因。

主流媒體的表現至關緊要。遇重大事件搶新聞，是主流媒體天職，但求快也須求準確，方足以讓公眾掌握真相。美國《紐約時報》、CNN等主要媒體處理本案，大致謹守專業分寸，引述力求有憑有據，鮮少亂自臆測杜撰，以準確報導及持平析論服務公眾。《紐約郵報》卻擺了烏龍，搶先指稱槍手是中國人，消息為特勤局未具名來源所透露。

遇此重大事件，各方也進行反思。拜登對全國講話，呼籲政治降溫，政治不能成為殺戮戰場。川普同意與拜登的競選活動可更為文明，夫人梅蘭妮亞強調「政治只是工具」，不該凌駕於愛之上。雷根的女兒佩蒂（Patti Davis）在《紐約時報》專文，以父親當年躲過暗殺悟得天意，致力結束冷戰；期盼人們以人本和人道回應川普遇刺，放下政治，體會人的脆弱，找回自我，活出意義，改變國家社會。

台灣也有政治過熱的問題，從川普遇刺看美國各界大致以大局為重、呼籲團結、明快處理等危機處理，實有可取法之處。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書