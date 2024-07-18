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自由開講》「中共是美國最大威脅」台灣到底有重要?

2024/07/18 17:41

◎陳俊

前美國總統川普在最近的訪問中質疑美國是否應保衛台灣，引發廣泛討論，筆者認為在當前國際局勢緊張的背景下，川普認為中共是美國最大的威脅，因此美國更應保衛台灣，台灣是美中地緣政治與經濟領域的重要關鍵，也是美中博弈的一個核心戰略位置，而我們也應審視台灣的戰略重要性。

前美國總統川普在最近的訪問中提到保護台灣的議題。（彭博）

台灣的地理位置極其重要，位於東亞的心臟地帶，台灣是西太平洋的重要樞紐，控制進出南海和東海的航運要道，這些航道是全球貿易的生命線，每年數兆美元的貿易通過這些水域運輸，如果台灣落入中共之手，將改變亞太地區的平衡，對美國及其盟友的安全構成直接威脅，因此，保衛台灣不僅是保護一個民主國家，更是確保亞太地區的戰略穩定和安全。

台灣在全球半導體產業扮演無可替代的角色，台積電是全球最大的半導體製造商 。（法新社）

台灣在全球半導體產業扮演無可替代的角色，台積電是全球最大的半導體製造商，先進的晶片技術在全球科技產業舉足輕重，美國的許多高科技產品，包括智慧手機、電腦和軍事設備，都依賴於台積電的晶片供應，川普在訪問中提到台灣「搶走了我們所有的晶片生意」，實際就是指出台灣在該領域地位無可取代，如果台灣的半導體產業受到威脅，將對美國科技和經濟造成重大影響，保護台灣的半導體產業，也就是保護美國科技領先地位和經濟利益。

中共與美國之間的糾葛已久，尤其是在經濟和軍事領域，中共不僅在南海進行軍事擴張，還在全球推動帶路倡議，試圖擴張其戰略影響力和經濟控制，美國在此背景下，須堅定其對亞太地區盟友的承諾，以遏制中共擴張野心，而保衛台灣正是該承諾的重要體現，若美國對台灣的防衛承諾動搖，將會影響其在全球領導地位和可信度。

台灣的戰略地位和半導體產業的重要性，決定美國有必要在面對中共威脅時，堅決保衛台灣，此舉不僅維護亞太區域安全和穩定，也是保護美國經濟利益和科技領先地位，就目前情勢而言，美國與中共的衝突持續升溫之下，台灣在美中競逐的角色就愈加重要，因此，美國更應支持並保衛台灣，如此方能確保其在第一島鏈的戰略利益不受侵害。

（作者為國際情勢研究員）

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