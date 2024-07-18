自由廣場》不識大體 不顧大局／川普遇刺是藍白照妖鏡

◎ 李致倫

美國共和黨總統參選人川普近日遭暗殺未遂，震驚全球。事發後，美國政壇絕大多數政治人物，不論黨派立場，立即向川普表達慰問，其中包括川普的競選對手拜登總統。川普也一改往常鬥嘴的個性，不僅稱讚拜登，同時呼籲雙方應著重於「國家團結」，充分展現政治人物應有的高度。

反觀，台灣的反對黨一直欠缺跨黨派團結的意願，特別在國家有大事時。當年三一九槍擊案發生後，國親陣營遲遲不願接受大選結果，甚至公然鼓動群眾對陳水扁總統不利，連稱「人人得而誅之」、宋呼「衝進總統府，殺陳水扁或活抓他」。如今，許多國民黨政客，像現任立法院長的韓國瑜，仍宣稱當年槍擊事件乃為綠營自導自演，完全不是一個國會最大黨該有的格調。

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剛落幕的立法院第一會期，在藍白主導下，本應推動許多民生法案以推動國家發展，但立委們卻將心思整天放在政治鬥爭。前有國會擴權惡法，後有提高罷免門檻，原本期待立委能夠福國利民，卻是福了國民黨、利了民眾黨！除了陳永康等少數立委之外，多數在野立委問政完全不合格且缺乏專業，他們對官員謾罵目的只為剪短影音爭取曝光度，而非對政府運作提供建言。這樣素質的立委，還想要給他們更多的權力嗎？

民主國家應有忠誠的反對黨，其第一要務應是對國家及人民忠誠。但國眾兩黨卻置政黨利益於國家利益之上，無法勝任忠誠反對黨的角色。至盼藍白學習美國共和黨、民主黨這次的表現，在國家發生危難之際團結，而非整天謀劃下回選舉的選票最大化。

（作者是留美學生）

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