自由廣場》軍旅與商界歷練 川普競選副手范斯為何出線

◎ 陳永昌

歷經長達數月猜謎遊戲，美國共和黨總統候選人川普最後挑選年僅卅八歲俄亥俄州菜鳥聯邦參議員范斯擔任副手搭檔，來自經濟衰退地區白人藍領勞工子弟突破階級流動桎梏，重新定義新時代美國夢。

儘管有過四年執政經驗，外界預期川普傾向挑選擁有豐富政治經驗副手人選，至少足以跟現任副總統賀錦麗分庭抗禮，才有加分效果。槍擊案帶動選情聲勢看漲後，勝券在握的川普更加胸有成竹，副手拉票能力或是互補效應不再是重點，川普可以放手挑選自己屬意人選。

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除范斯外，川普最後口袋名單還有兩人：三連任佛羅里達聯邦參議員盧比歐與出身商界的北達科他州州長柏根。

雙親都是古巴移民，盧比歐身為酒保與女傭的兒子，美國夢勵志意義不輸給范斯，尤其有助於拉抬川普在美國增加最快速拉丁裔人口支持率，左右關鍵搖擺州最後勝負拉攏，一度被認為是最佳首選；只是與川普同樣來自佛州，牽涉到美國憲法規定不得選出同一州總統與副總統爭議。曾經是微軟公司副總裁的柏根，中性溫和色彩讓人放心，不過商界背景暨億萬富豪身份與川普同質性太高。兩人都有讓對手陣營大做文章的明顯弱點。

川普政府前國務卿龐皮歐在《絕不讓步：龐皮歐回憶錄》一書中，深以自己西點軍校畢業並於前東德冷戰前線服役為榮。他強調：川普政府中許多閣員要不是曾經身穿戎裝保家衛國，不然就是成功企業經營者。相較之下，拜登政府內閣成員中只有兩名退役軍人，沒有任何一人經營過大企業，龐皮歐譏諷這些人可能連薪水支票都從沒有開過。

三人中，唯有范斯曾經服役於海軍陸戰隊四年，同時擁有軍旅與商界經驗，是最後出線關鍵因素。

投身軍旅是范斯扭轉命運的轉捩點，退伍軍人獎學金幫助他一路從家鄉俄亥俄州立大學攻讀至常春藤盟校耶魯法學院。短暫執業律師後，范斯以創投家身分投身科技業，矽谷億萬富翁暨共和黨超級大金主提爾（Peter Thiel）曾經是范斯的老闆，就是在他支持鼓勵下，以暢銷自傳《絕望者之歌》成名的范斯成功轉戰政壇。吸票能力囊括勞工階層與矽谷科技業兩極端，成為范斯獨一無二優勢。

準副總統范斯是川普二．○第一項人事安排。盛傳可能跟隨川普班師回朝的前國務卿龐皮歐與前國安顧問歐布萊恩，同樣具備軍旅服役資歷，符合川普「讓美國再次偉大」愛國主義作風，預告川普二．○國安團隊人事暨政策走向。

（作者為企業專業經理人）

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