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自由廣場》色厲內荏/ 只敢「告五人」 何不告萬人?

2024/05/17 05:30

◎ 林維基

中國《國台辦》點名五位台灣名嘴，警告他們及家屬，因大肆報導中國負面、「虛假」的新聞，而受到法律懲處，禁止他們進入中港澳，同時限制他們關聯機構與中國有關組織、個人進行合作，不允許他們的關聯企業和金主在中國謀利，並採取其它必要懲戒措施，依法終身追責。

這五人是：劉寶傑、李正皓、王義川、于北辰、黃世聰！以所屬主持政論節目來看，橫跨被視為泛綠的《三立新聞台》跟泛藍的《東森新聞台》，但未波及這兩台其他政論主持／名嘴，以及批中「辱華」砲火猛烈的《民視》、《年代新聞台》、《壹電視》，旗下政論節目主持人跟常駐來賓名嘴，譬如八炯、鄭弘儀、王瑞德、陳柏惟、余莓莓、陳凝觀…等，就沒上榜。

不禁令人懷疑，《國台辦》是否只是偷懶地趕在賴清德／蕭美琴的五二○正副總統就職大典前，臨時「告五人」以祭旗，臨時拼業績、刷存在感！

早在二○二二年《國台辦》就公布「台獨頑固份子」名單，蕭美琴還二度被點名並加重制裁，名單還包括蘇貞昌、游錫堃、王定宇、吳釗燮、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華。

《國台辦》或許想藉此削來分化台灣的反共輿論圈，然而，從其他未被點名者的吐槽諷刺，可見中共徒勞無功，反而增添政論節目的笑料題裁，並加深台灣人民對中共的反感！

《國台辦》的統戰能耐真是令人啼笑皆非，若真有種，就制裁所有泛綠選民，何必扭扭捏捏？

（作者是美語教師、網拍業者）

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