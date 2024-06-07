自由開講》中共紀念黃埔百年的背後：政治企圖與國安風險

◎宮臨冬

今年是黃埔軍校建校百年，中國於6月16日舉辦紀念活動，並邀請台灣校友參與。表面上，這是一個歷史的紀念活動，但背後卻隱藏著深層的政治意圖。首先，中國欲透過這次活動爭奪建軍歷史的話語權，企圖重塑黃埔軍校的歷史形象，並進一步向外界展示其「一中」政策的影響力。然而，更值得關注的是，此次邀訪行程的第一站竟是將全團帶到廈門辦理居住證、開設銀行帳戶及中國手機門號。這些行為無疑對台灣的國家安全構成重大威脅。

今年是黃埔軍校建校百年，中國將於6月16日舉辦紀念活動，並邀請台灣校友參與。圖為日前由四川省黃埔軍校同學會主辦的《愛國革命－紀念黃埔軍校建校100週年主題展》開展儀式。（截圖自四川统一战线網頁）

人數大幅縮減的背後原因

中國原本宣稱將邀請3千名台灣校友參加黃埔百年紀念活動，但實際到場的人數卻不足百人。這與台灣在99週年時有500名校友出席相比，顯示出明顯的縮水趨勢。退輔會主委嚴德發在立法院證實，此次參加黃埔活動的人數遠低於預期。這背後反映了台灣社會對中國政治意圖的高度警覺，許多退役官兵對參加這樣的活動抱持著謹慎態度，擔心自身的個人資料和國家安全受到威脅。

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居住證與個資風險

黃埔百年紀念活動的行程安排令人擔憂。6月13日出發的行程，首站就將全團帶往廈門湖里區政務中心辦理居住證、敬老證、駕駛證、銀行卡和電話卡。根據中國《港澳台居民居住證申領發放辦法》，申請居住證必須提供包括姓名、性別、出生日期、居住地住址及指紋在內的完整個人資料。這些資料一旦交給中國政府，將對台灣的國家安全構成極大威脅。

微信支付的潛在危機

在短短的6天行程中，要求團員開設銀行帳戶更是離奇。台灣人赴中國旅遊，通常只需持台胞證即可訂飯店、買機票及車票，即使使用微信支付，也可以綁定國際信用卡。然而，中國此舉顯然另有用意。國安部門分析指出，中國希望通過開設中國銀行帳戶和手機門號，藉此控制台灣退役官兵的通聯及金流。未來，若中國透過這些手機門號與當事人聯繫，甚至進行金錢往來，這些通聯或金流紀錄將不受台灣現行機制的追蹤掌握，成為國安漏洞。

中共的「中國化」策略

邀請台灣退役官兵申辦居住證的背後，是中國政府進行「中國化」的策略。此一策略類似俄羅斯在侵略烏克蘭時推行的「俄羅斯化」手法，包括向烏克蘭人發放俄羅斯護照、提供福利，利誘群眾向俄羅斯靠攏。中共如法炮製，對台灣推出一系列惠台措施，包括「對台31項措施」、「福建惠台21項政策」、「廈門60項惠台措施」等，意圖削弱台灣人的國家認同。

結語

黃埔百年紀念活動表面上是歷史的回顧，實際上卻是中共進行政治操弄的一部分。中國藉此活動進一步推動其「一中」政策，並企圖削弱台灣的國家認同和安全。台灣社會對此應保持高度警覺，拒絕中共的政治操弄，保護國家的安全與主權。這不僅是對歷史的尊重，更是對未來的堅守。

（作者為軍事研究人員）

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