胡，怎麼說》和統只是邪惡的面具，背後就是殘暴血腥殺戮!

犯下南加州台灣人教會槍擊案的凶嫌周文偉，經查是拉斯維加斯中國和平統一促進會（簡稱和統會）理事，這件凶殘的恐怖攻擊事件，也掀開了和平統一的面具，面具的背後，就是殘暴、血腥、殺戮，為了促統的目的，手段可以窮凶極惡、無惡不作!

據加州檢警調查發現，槍擊案凶嫌周文偉犯案時帶著2枝半自動槍枝、15個全都裝滿子彈的彈夾、刀、汔油彈等，可以推斷他準備殺死教堂裡的所有人（約200人）、然後炸掉教堂，製造一件震驚世界血洗台灣人教堂的恐怖攻擊事件。

這不但是周文偉個人仇恨性攻擊，更是針對海外台灣人的預謀大規模殺人的計劃性恐怖攻擊。

所幸，當時鄭達志醫師英勇上前制止凶嫌，身中數槍 犧牲生命，爭取到寶貴的瞬間，在場的張宣信牧師立即出手反擊、在場勇敢人士馬上支援扺抗暴徒，一起將凶嫌壓制擒獲，阻止了一次血洗台灣人教堂的大規模恐怖攻擊事件。

這個事件也揭開了中國和平統一促進會的面具，在和統的假面背後，都是殘暴、血腥、殺戮。和統的和平是假、統一的併吞台灣是真，而所謂促進，更是不擇手段、暴力上綱的認知戰、混和戰。中國和平統一促進會是中共的4頭目、全國政協主席汪洋所領導的對台統戰組織，台灣的藍紅媒體負責人、政客等，到北京都爭取被汪洋賞見、摸頭，回來即可驕其妻妾（妻妾者，統派同溫層地位稍低者）。

中共的統戰，除了一手的統一戰線、聯合次要敵人打擊主要敵人之外，另一手策略就是武裝鬥爭，血腥殘暴殺戮就是它的手段，目前雖尚未能直接證實周嫌的犯案是中共背後操作，不過，從中共近來操作仇台、武嚇威迫台灣的混合戰來看，周文偉犯案動機及手法，頗符合當前中共對台政策的意旨。藍紅媒體網紅等企圖帶風向，把事件帶向台灣內部的統獨之爭，就是在替凶手找理由、更幫中共粉飾，自甘充當幫凶。

不要只是譴責暴力，更要用有效的手段嚴防暴力侵襲!對類似周文偉的恐攻暴力如此，對中共的武力併吞暴力也是如此。

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