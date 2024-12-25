自由廣場》搶救憲法法庭 台灣人開始行動！

◎ 陳財能

曾艱辛地在威權政治社會體制裡走過寧靜革命的李登輝總統說過：民主的問題，要用民主的手段來解決。現在，我們台灣人在民主時代面臨民主憲政秩序被惡意顛覆之際，更不能慌張，我們要先從搶救憲法法庭開始民主行動！

在傅崐萁率中國國民黨及台灣民眾黨等六十二個民主惡徒通過掐死台灣司法權、剝奪人民罷免權及發展權的當下，台灣民間焦慮萬分，因此曾有「行政院長不副署」、「總統不公布法律」、「提釋憲不提覆議」、「總統出面協商院際爭議」及「大罷免全面展開」等因應方式。

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總統賴清德在第一時間已宣示要在維護憲政秩序下，用更大的民主來處理國會中偏離民主原則的行為。因此，不副署、不公布法律及不提覆議，都是違反憲政秩序的，不可行！

但是，台灣人要以什麼樣的民主手段來維護台灣民主憲政秩序呢？

十二月二十四日，彷彿中共代理人的傅崐萁率中國國民黨及民眾黨等藍白立委全面封殺大法官，遭他們惡修之下的憲法法庭，將呈現腦死失能的狀態。不但曝露藍白扼殺台灣民主憲政秩序核心的意圖，更可怕的是，這不就是「民主政變」？藍白的行為，證實了美國前國家安全顧問及國務卿萊斯向世界發出的警告︰「國民黨就是中共顛覆台灣的政治工具」。

因此，我們台灣人在面對傅崐萁等藍白舔共藍白黨的民主政變時，千萬不要慌張，且要依循民主憲政秩序，來強化我們民主的免疫力。

我們台灣人要採取的行動如下：

一、全力支持民進黨立院黨團，及因藍白惡修《憲法訴訟法》而產生「國家最高機關間爭議」的相對人司法院，都應依照憲法保障人民權利、權力分立及司法獨立自主等原則，立即提出違憲審查及暫時處分之訴。

二、針對傅崐萁等藍白黨違反民主選舉契約原則及惡意侵犯人民罷免權利的自肥惡法，行政院應依循憲政秩序的程序，在總統公佈法律後，依法提出覆議行動、依照憲法提出違憲審查及暫時處分之訴。

三、對於《財劃法》的處理，傅崐萁等藍白黨以製造中央與地方的財政爭奪，藉此混亂台灣內部的治理體制，達到政治分化的目的。在此前提下，自然對地方自治團體（各縣市）產生實質上的分配不均。因此，按照《憲訴法》第七章的規定，因惡修《財劃法》導致權益受損的地方自治團體或其立法、行政機構，也可以向憲法法庭提出違憲審查及暫時處分之訴。

四、曾被國民黨秘書長金溥聰明確認定為「病毒」而拒絕他返回國民黨的傅崐萁，卻在朱立倫「同舟計畫」下，不但重返國民黨，更在中共王滬寧加持下，成為超越朱立倫及韓國瑜的「舔共第一號大人物」；加上因涉貪污圖利纏身而怨恨民進黨的柯黨黃國昌的配合下，傅黃朱韓等藍白黨，造成台灣民主憲政秩序陷入空前的危機！

面對此次危機，呼籲台灣人在大罷免全面發動前，我們一定要齊心先全力搶救「憲法法庭」，這是維護台灣民主憲政秩序的根本！

（作者是花蓮人 台灣東社發言人）

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