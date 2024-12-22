自由開講》台灣能源多元化才能分散風險

◎ 吳國棟

和碩董事長童子賢11月間表示：「為了減碳與防止地球暖化，核能不是萬能，但是沒有核能是萬萬不能」，引起國內熱烈討論。行政院長卓榮泰日前宣布台灣的能源配比目標為2030年「綠電三成，燃煤二成，燃氣五成」，針對核能議題，他重申在滿足「新核能技術必須安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識」等三個前提下，政府抱持「開放討論」態度。按新核能技術是指核融合及第四代反應器，政府已連續三年投入研究經費，預作準備。

針對核能議題，行政院長卓榮泰表示，在滿足「新核能技術必須安全、沒有核廢料問題、社會也有充裕共識」等三個前提下，政府抱持「開放討論」態度。（資料照）

台灣目前發電比例，化石燃料占82%（燃煤占42.2%，燃氣39.5%），綠電（太陽光電、離岸風電、水力、地熱）9.5%，核能6.3%，其他2.4%。對比之下，綠電要在六年內由一成增至三成是極大之挑戰。因為僅白天有太陽，且太陽能板占空間，不適合狹窄之台灣，颱風來臨時又極易受損。位於中部之離岸風場也僅冬天風力才強，無法全年發電。水力則以民生及工農業用水為主要考量。

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若對照日本，目前化石燃料占比65%（燃煤及燃氣各半），綠電（太陽能、水力）18%，核能9%。在日本之歸類中，太陽能、水力及核能均屬「低碳電力來源」。按日本在2011年東北地震和海嘯之前，核能占比曾高達30％，當時甚至計劃拉高至40％。但在大震災之後，所有33座可運行的反應爐均曾暫停運轉，目前也僅有13個反應爐在運行。但日本為實現「穩定和可負擔的能源供應」，以及應對「全球暖化」，預計2030年將核能發電占比恢復至20％。故日本之政策應可供我國參考。

按自18世紀英國人瓦特發明蒸汽機後，人類開始大量使用煤炭，19世紀擴及至石油及20世紀之天然氣。人類近250年大量使用這些化石燃料所產生之二氧化碳一直累積在大氣層中，並造成「全球暖化」。

台灣目前發電比例，化石燃料占82%，綠電9.5%，核能6.3%，其他2.4%。對比之下，綠電要在六年內由一成增至三成是極大之挑戰。（資料照）

台灣所需之天然氣、煤炭及石油均仰賴進口。未來若「台海有事」，運輸受阻，即令有戰備庫存，也僅能支撐短暫時日，故勢須尋找其他替代能源，以分散風險。另為因應人類第四次工業革命AI時代之來臨，台灣必須未雨綢繆，預先做好充分供電之規劃，因為AI伺服器極為耗電，即令目前台積電先進晶片製程也仰賴穩定及充分之供電。

基於以上分析，台灣勢須考量酌增核能選項。相信可透過公開討論達成共識，在「國家發展」及「非核家園」兩者間找到平衡點。

（作者是退休貿易推廣人員）

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