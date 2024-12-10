自由開講》核能確實不是萬能，在台灣核能更是萬萬不能

◎ 林仁斌

童子賢董事長日前受環境部長彭啟明之邀至COP29戰情中心交流時，表示：「為了減碳與防止地球暖化，核能不是萬能，但是沒有核能是萬萬不能」。彭部長或許基於私誼，當下未能本於職責與事實並盡心竭力地論述《環境基本法》與《氣候變遷因應法》中「非核家園」目標的立法意旨與構框，而僅是在會後新聞稿的末段，以簡短幾字表述今年大會能源議題「沒有將核能議題列為倡議」。

COP29面對氣候變遷的正式決議是「發展再生能源、節能、儲能與電網翻新」，所謂「三倍核能倡議在COP29上受到關注」只是擁核集團推銷核電的宣傳手法，大多數國家關注的仍是核能安全。（路透）

事實上，COP29面對氣候變遷的正式決議是「發展再生能源、節能、儲能與電網翻新」，所謂「三倍核能倡議在COP29上受到關注」只是擁核集團推銷核電的宣傳手法，大多數國家關注的仍是核能安全。此外，台灣核三廠二號機自10月21日停機大修的這段期間，備轉容量都可維持在一定的水準以上，更是提供了「非核家園」不缺電的實證。顯而易見的，核能不是解決全球氣候暖化與能源問題的萬靈丹，核能確實不是萬能。

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台灣沒有發展核電的本錢，不要為了少數私人企業的利益賭上全民的身家安全與未來。台灣是地狹人稠的海島國家，且地震、颱風頻仍，核電災變風險高，萬一產生重大災變，可能讓台灣滅亡。此外，萬年毒物核廢料至今找不到處置場所。發展核電，縱然能安全地沒有意外產生，也會留下更多的毒物讓後代子孫去承受，這是違反世代正義、違背永續發展的行為。

核三廠二號機自10月21日停機大修的這段期間，備轉容量都可維持在一定的水準以上，提供了「非核家園」不缺電的實證。（資料照）

根據國際能源總署推估，2050年全球發電量，再生能源占88%，核電只占8%。國際能源總署的數據也顯示目前歐盟核電的發電成本高於太陽光電或風電兩倍以上，預估在2050年時前者將高於後兩者四倍以上。由此可知，全球對減碳的能源政策的共識是發展再生能源，不是核電。發展核電也不會帶來低的電價，更不會有如童子賢先生所言「核能發電有助於控制通膨」的迷霧。

聰明人不要做笨事，在明知「核能不是萬能」以及「台灣沒有發展核電的本錢」的情況下，卻仍是主張「核綠共存」執意使用核電，將有限資源投注在核能，將會遲滯再生能源與減碳技術的發展，不但無法真正減碳，還會讓台灣後代子孫繼續承擔核災風險與核廢難題。因此，在台灣核能更是萬萬不能。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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