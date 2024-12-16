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自由開講》台灣核電安全堪慮，核廢料更是難解

2024/12/16 13:00

◎ 林仁斌

經濟部長郭智輝先生近日受訪時表示：「核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難」、「現在只剩下核廢料處理這個命題」。事實上，台灣要逐步邁向「非核家園」的共識寫入《環境基本法》第23條，而核電在台灣安全堪慮，核廢命題更是難解。

經濟部長郭智輝近日受訪表示：核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難、現在只剩下核廢料處理這個命題，引發爭議。（資料照）經濟部長郭智輝近日受訪表示：核能共識這個命題不難，核能安全在台灣也不難、現在只剩下核廢料處理這個命題，引發爭議。（資料照）

首先，核電安全有其敏感性及嚴重性。台灣現有的四座核電廠都鄰近活動斷層，耐震明顯不足，若發生強震易引發核災。核一、核二廠距離北台灣最大的活動斷層帶僅有7公里與5公里，核四廠區下方則有S斷層帶存在，恆春斷層甚至就從核三廠區下通過，距離該廠核島區僅約700公尺，都不符合國際最新的建廠安全標準。因此，現有核電廠的延役或在原址增設核能機組的作法都是不可行

其次，別把核電安全賭注在是否發生致災地震的機率上這全然是因為目前的科學仍然無法實現地震的預知，無法確定何時、何地會發生什麼樣的地震，要確保現在核電廠的安全是不可能的事。日本將核電廠方圓三十公里區域劃定為核災害對策重點區域（台灣目前僅是八公里）。如果以台灣核一、二廠方圓三十公里內居住高達五、六百萬人來看，根本訂定不出為重大核災事故準備的疏散避難計畫，更沒辦法能及時疏散這也是國際期刊《自然》曾發表世界第一危險的核電廠在巴基斯坦（核電廠附近人口超過八百萬），而台灣的核一、二廠則被列入第二、三危險的立論根據。

台灣現有的四座核電廠都鄰近活動斷層，耐震明顯不足，若發生強震易引發核災。恆春斷層就從核三廠區下方通過，距離該廠核島區僅約700公尺。（資料照）台灣現有的四座核電廠都鄰近活動斷層，耐震明顯不足，若發生強震易引發核災。恆春斷層就從核三廠區下方通過，距離該廠核島區僅約700公尺。（資料照）

最重要的是，「瞎子不怕槍」，卻絕對改變不了槍可奪命的現實。我們深知擁核勢力會藉「以核減碳」、改善空污、保護生態等理由繼續推銷核電，所以台灣的二次能源轉型仍將面臨嚴峻的挑戰。然而，台灣碳排僅占全球的0.6%，為了減少這麽少的碳排，值得我們犧牲「非核家園」的社會共識與台灣永續的安全嗎？

台灣地狹人稠，斷層密布，地震、颱風等災害頻仍，沒有發展核電的自然與社會條件。回顧台灣核電廠自運轉以來，歷經各種意外事故，雖然天佑台灣，四十多年來台灣沒有發生重大核子事故。不過，三座核電廠也產生許多無法妥善處置的高階、低階核廢料。我們與其心存僥倖使用核電，不顧子孫福祉，不如展現落實非核家園的決心，加強節約能源與再生能源發展，才是我們能兼顧台灣永續安全、世代正義、以及善盡減碳義務的正確做法

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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