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黃澎孝練「孝」話》郭正亮到底「演哪齣」？

郭正亮自曝的線索，以及鑿痕畢露的中國各種鋪陳，很明顯的展現出：郭正亮是與中國對台統戰部門，共演一齣：「炎黃子孫認祖歸宗」的統戰大戲。
黃澎孝練「孝」話

黃澎孝練「孝」話

2024/12/17 10:30

◎黃澎孝

「認祖歸宗」就是：你當孫子認老共當祖宗啦！

日前陸媒大張旗鼓報導：12月14日郭正亮在福建漳州角美鎮西邊村寮西社的「郭氏宗祠」，跪拜上香完成了「認祖歸宗」的儀式。但卻立遭游盈隆在臉書痛轟其：「現在演哪齣？」

前立委郭正亮。（資料照）前立委郭正亮。（資料照）

為什麼游盈隆會以「演哪齣」來譏諷郭正亮呢？那是因為郭正亮自己透露了全般劇本如下：

♦️「此次尋根得到各界力量相助，歷經9個月努力終尋到祖籍地」。顯然，這是一個「有組織、有動員、有計劃」的集體行動劇，而非郭正亮的一人獨角戲。

而且 ——
●認祖儀式不但有「郭氏宗親理事會」會長郭鎮福主持
●還有陸媒《中新網》、《海峽導報》現場錄影訪問報導。

郭正亮更顯得「此地無銀三百兩」的發表以下告白 ：

♦️ 郭正亮說：「血緣的紐帶是最強的，兩岸最根本工作也應由此開展。」換言之，這齣戲是為「兩岸最根本工作」而開展的

♦️ 郭正亮又說：「讓我們從此就攜手共進，共創兩岸和平共榮。」換言之，這齣戲是郭正亮與中國「攜手共進」的投名狀。

綜合以上，郭正亮自曝的線索，以及鑿痕畢露的中國各種鋪陳，很明顯的展現出：郭正亮是與中國對台統戰部門，共演一齣：「炎黃子孫認祖歸宗」的統戰大戲。

說來十分諷刺，中國民間原有的宗廟、祠堂，甚至家家戶戶的祖宗牌位，早在60年代文革之初，就在嚴格執行的「破四舊」運動中被徹底掃除一空。

回顧1998年，我曾去陝北延安自助旅遊，途徑「黃陵縣」時曾特別去參觀了年久失修、破舊不堪的「黃帝陵」。

後來，中共為了擴大對全球華人的統戰需要，才斥資擴大修建「黃陵」，並當作「全國重點愛國主義教育基地」來經營。

中共還重拾民國初年建立的「中華民族」、「炎黃子孫」的那套所謂的「封建老八股」，重新「古為今用」，大搞「炎黃子孫認祖歸宗」的「認同、回歸」把戲。

為什麼說「炎黃子孫認祖歸宗」是「老把戲」呢？原來，這是相傳由周公在三千年前的「西周」時期，所建立的一套「宗法制度」的「發揚光大」。

「宗法制度」近似「老鼠會」，是以周天子為天下之「大宗」，各諸侯國是「小宗」。但是，在各諸侯國內，諸侯是「大宗」，大夫封邑是「小宗」。

同樣在民間也相應建立了以「族長」為「大宗」，各支脈為「小宗」。然後，各支脈內，又以分支族長為「大宗」，各家為「小宗」。各家又以「家長」為「大宗」，子侄為「小宗」。層層堆疊出一個龐大的「家國君父體系」，然後，天子以身作則，倡導「以孝治天下」⋯⋯。

換言之，就是將「子女孝順父母」倫理化至最高道德標準。並擴大至對全天下的最「大宗」天子「爸爸」的「孝順」，那就叫做「忠」。

以上這一套「寓國於家」、「寓忠於孝」的君父合體統治術，早已滲入中國人的靈魂深處。這不但設定「天子」的角色是「作之君、作之父、作之師」，甚至於，地方官員的角色也被設定為「父母官」。

這一大套已深植在中國人腦細胞深處的「封建思想」，原本是會阻礙共產黨以「黨的領導」為核心，所建立的社會控制體系，而成為中共建國後所要積極掃除的革命對象。

但是，隨著共產主義信仰的破滅，中共在改革開放的同時，也祭出了所謂的「愛國主義」來取代意識型態的破洞。
於是，中共從建立全球華人對「炎黃子孫」的自我認同著手，擴大為對「中國」的認同，再轉移為對中國共產黨「政權」中華人民共和國的認同。

最終在「忠孝一體」的道德綁架下，希望華人像孝順父母一樣的「服從黨的領導」。也希望華人像尊敬父母一樣，無條件效忠黨國最高領導人，也就是全中國最大的「爸爸」習近平。

換言之，當你在所謂「封建遺毒」的祠堂，跪下「認祖歸宗」時，你就已經掉入了中國三千年的「宗法體制」的網羅中。

當你認同中國為「祖國」時，你的「人設」也就淪為「中國之孫」。每一個中國官員、中共幹部都會高高在上的成為你的「父母官」。

換言之，當台灣人都效法郭正亮去中國「認祖歸宗」時，那還會有台灣主權獨立的空間了嗎？這就是郭正亮和中共合演這齣戲的真正目的之所在吧！

（作者為前國大代表）

本文經授權轉載自黃澎孝臉書

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