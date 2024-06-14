自由開講》農地扯平，農民難脫貧

◎廖郁賢



雲林不是屏東，畫設背景不會因爲農業的特殊性而相同！想比照屏東縣的標準進行重劃，連當時屏東縣「非都市土地使用分區調整作業」的主辦人員都劍指張麗善縣長此舉不當，還要一錯再錯嗎？土地劃分的議題在雲林越來越熱，更出現許多反彈聲浪，可當張麗善縣長以質疑中央特別護航自家縣市爲由，指出農業部是主導單位，來指控中央標準不一所以願意擔任異議者、火車頭的責任為農民爭取權利？沒有釐清本質，要如何讓縣民信賴？

雲林縣長張麗善。（資料照）

當雲林的民主進步黨為了雲林人民權益，主動北上積極爭取廣大農民權益的時候，縣長繼續恫嚇人民，持續以不實資訊讓農民產生恐懼感真的是地方之福嗎？六月十一日，雲林縣民主進步黨議會黨團與黨及鄉鎮市長，率團北上向卓榮泰院長、內政部長劉世芳、農業部長陳駿季陳情，雲林的父母官應該協力、不分顏色為地方，可嘴上說著要擴大說明國土政策，但在六月十四日上午的質詢，張縣長及縣府居然婉拒民進黨議員參與說明會？還強調舉行「說明會」的原因，是因為此次辦理的說明會是「封閉式」？

請繼續往下閱讀...

公然以話術佯裝開放溝通，但實則只針對地政人員行「教育訓練」？教育這些公務員「辯護」、「攻擊中央」的手段能幫上地方什麼？議題攻防、攻擊的教育訓練，都只是利用政府資源，偷渡特定政黨對於「國會擴權」的實現？當內政部次長、國土管理署署長於六月十二日造訪雲林，與張麗善縣長共同討論「農業法展地區劃設」等議題時，為什麼張縣長不立即向次長與署長提出縣府對於國土法的質疑？反而選擇於「事後」繼續四處質疑關於「檢舉制度」、「罰則」等等「原本歸屬地方政府的職責」問題？其心可議。

最主要的土地規劃、土地管理辦法無法好好講，地方政府要負最大的責任，有「行政權」的地方政府得透過國土規劃才能做土地治理，哪些地方可否開發、開發的程度、規模，這些客觀事實都證明，縣長團隊沒有理解國土規劃是一個行政計畫，這個計畫的根本是以國土的「本質」做基礎來出發，不是以「發展」作為基礎，作為一個雲林人看著地方政府為了將中央的政策收編成自家政績，採系統性的攻擊和拖延，就怕搞垮的是縣民的權益。

（作者為前雲林縣議員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法