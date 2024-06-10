自由開講》中共與台灣在百年黃埔的歷史詮釋之爭

◎陳靖

今年是黃埔軍校建校百年，這個在中國近代史上具有重要意義的學校成為兩岸歷史詮釋的焦點，無論中共與台灣都把這個有意義的紀念日視為強化自身歷史詮釋的機會，總統賴清德將親自主持6月16日當天在鳳山陸軍官校舉行隆重的紀念活動，而在大陸的廣州的紀念活動也將成為中共爭奪歷史話語權的戰場。

台灣紀念活動展示自主性

台灣聚焦於鳳山的陸軍官校舉行紀念活動，展現其對百年黃埔軍校的重視與自主性，賴清德總統的親自主持以及活動中展示的紀念品、展覽等專案，凸顯台灣方面對於保護與彰顯歷史遺產的用心，進一步強調對於自身歷史定位的關切。

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圖為去年黃埔軍校建校99週年校慶，各軍事院校、機步二三四旅與官校正步連等部隊依序進場，展現「三軍一體、同根同源」與「踵武前賢、世代相承」的黃埔精神。（資料照）

中共官方掌控黃埔百年紀念活動

在廣州的紀念活動中，中共試圖透過各種方式強調黃埔軍校對其近代史的重要性，企圖爭奪歷史話語權，中共政府透過紀念活動展示其對歷史的解讀，將黃埔軍校視為民族精神的象徵，也是中共作為對台灣舉行百年紀念活動的回應。

兩岸對百年黃埔軍校的影響力

兩岸對百年黃埔軍校的紀念活動反映出對於歷史詮釋的不同觀點與爭奪戰，這次紀念活動不僅是對黃埔軍校建校百年的慶祝，更是中國近代史價值的呈現，兩岸懷著對歷史的不同認知態度，希冀透過這些活動，加深對自身國族認同與歷史價值建構。

（作者為國際情勢研究員）

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