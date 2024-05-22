自由開講》中共封鎖賴總統演說，就是扼殺人民的言論自由

◎陳俊

美國之音日前報導，中共禁止其人民觀看我國賴總統就職演說，且搜尋相關就職典禮的報導，也都是對賴總統的批評，中共此舉無疑是對言論自由的壓制手段，扼殺人民享有獨立思考的基本權利，中共以維護國家安全為由封鎖關鍵字搜尋，實是害怕中共官方醜惡面遭揭露，擔心人民會被臺灣民主自由的理念感染，這樣的行為不僅打壓臺灣，更對其人民施以思想封控。

台灣總統賴清德20日正式就職。（資料照）

中共的虛偽與恐懼

以香港為例，中共不斷宣稱一國兩制政策，然卻不斷收縮香港的自治權，而面對臺灣本次總統就職典禮，中共官方更是封鎖關鍵字，防範其人民得知臺灣訊息，中共此舉暴露對民主自由擴張的恐懼，他們害怕人民接觸真相，擔心中共的極權統治地位受到挑戰，中共對其人民抹滅臺灣總統演說的行為，也是他們壓制言論自由的實證。

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民主價值的傳播

臺灣是國際公認的民主典範國家，賴總統就職演說將向全世界傳遞臺灣民主制度的堅持，中共深知臺灣的民主自由價值深受國際肯定，即使防範國內人民觀看，也有僑胞會觀看我國總統演說，若在海外的僑胞與中共內部人民討論賴總統就職典禮內容也將引起共鳴，成為撼動中共專制暴政的力量，然無論中共官方如何禁止，民主的精神是不容輕易抹滅的，因此我們應該珍惜臺灣的民主成就，並積極推動兩岸的交流與對話。

譴責中共的行徑

中共的做法踐踏其人民的基本言論自由，我們人民應與國際合作共同譴責中共的行為，並呼籲國際組織對中共官方施加壓力，要求中共尊重人民的自由權，只有世界各國團結一致，方能遏制中共的專制野心，捍衛民主價值，我們須為追求自由而努力，締造一個美好的未來。

結語

中共對人民思想的控制始終以如此惡劣的手段，殊不知如今網路發達的時代，人民即使無法在中共內部網站看到資訊，也可利用翻牆的方式獲取正確訊息，中共禁止人民觀看賴總統演說，只會引發人民反感，也是對人民的羞辱，國際應對中共施壓，為中共人民建立更開放自由的世界。

（國際情勢研究員）

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