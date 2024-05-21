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民主之盾》認同台灣與民主，不是自我困在表面的國號

當前的台灣，對於國家認同的分歧是一個政治現實。我們對各種認同予以尊重，因為台灣是個民主國家。但遺憾的是，國民黨選擇性無視「中華民國」，一味攻擊台灣不能是國號。
民主之盾

民主之盾

2024/05/21 10:04

沈有忠／東海大學政治系教授

賴總統在520的就職演說，關於台灣與兩岸關係的論述，果不其然的遭到中共與國民黨的批判。儘管內容無一不是針對現況進行事實的闡述，也已經從總統的高度表達對中華民國的認同與接受，但國民黨仍舊緊抓「台灣不是國家」、和共產黨一起批判總統，無視對團結的呼籲，著實令國人趕到萬般無力。

當前的台灣，對於國家認同的分歧是一個政治現實。我們對各種認同予以尊重，因為台灣是民主國家，有言論和政治思想的自由。因此，有人喜歡中華民國、有人喜歡中華民國台灣、有人喜歡台灣。賴清德作為中華民國的總統、作為台灣的總統，在演講中提到：「不分族群，也不論先來後到，只要認同台灣，都是這個國家的主人。無論是中華民國、中華民國台灣，或是台灣，皆是我們自己或國際友人稱呼我們國家的名稱，都一樣響亮。就讓我們不分彼此，大家一條心，大步走向世界！」這樣的論述基於認同分歧的事實，也尊重各種政治思想的自由，只要認同台灣，叫做中華民國、叫做中華民國台灣、或是叫做台灣，都是國人同胞。

總統賴清德20日正式就職，在慶祝大會上發表演說。（資料照）

遺憾的是，國民黨選擇性無視「中華民國」，一味攻擊台灣不能是國號。為何不能轉念思考，賴總統兼顧了中華民國的認同者，也兼顧了台灣的認同者，希望大家放下政治思想與認同差異的排他性，改用民主、自由、包容的態度來團結不同黨派的國人同胞，方能建立社會共識與追求國家團結，來迎接世界的變局和中共的威脅。

當前的兩岸，互不隸屬也是一個政治現實。北京無視對台灣不具有實質主權的現實，認定只有九二共識、一國兩制才能進行有政治目的的對話。賴總統的就職演說闡述此一事實，希望北京尊重兩千三百萬人的選舉結果，和台灣的政府從恢復實質交流來慢慢改善兩岸關係。可惜的是，北京也無視互不隸屬的政治現實，只要不承認九二共識，就是十惡不赦的台獨。在此邏輯下，多份民調都顯示，至少有六成，多一點甚至八成民眾皆無法接受九二共識、一國兩制。這數百萬的台灣人民，是否也都是十惡不赦的台獨份子？

賴總統的就職演說，對內，希望呼籲暫時放下對國號認同存在分歧的僵局，以自由和民主相互包容和團結。對外，希望呼籲北京放棄以一國兩制為前提，以對等和尊嚴和台灣恢復對話與交流。這樣的立場和訴求，難道不是更加務實，並且以全民的高度來處理國家認同和兩岸問題嗎？

賴總統對內的主張，就是「尊重少數」。可惜的是，選票是少數的國民黨，沒有看到賴總統釋放的尊重，刻意忽略賴總統對中華民國也給予了對台灣一樣的擁抱。賴總統對外的主張，就是「存異求同」。可惜的是，已經失去台灣民心的共產黨，沒有看到賴總統呼籲交流的善意，堅持不喊出九二共識、一國兩制，就是台獨份子。

事實上，從台灣內部來看，喜歡「台灣」作為國號，可能已經比喜歡「中華民國」的人更多，或至少不在少數。國民黨為何不能像賴總統尊重中華民國一樣，也能尊重一下台灣呢？從兩岸關係來看，不喜歡九二共識、一國兩制的台灣民眾，明顯的超過了多數。共產黨為何不能像賴總統呼籲尊嚴與對等一樣，也能和台灣民眾恢復正常交流呢？

我們尊重國民黨和共產黨，可以有不同於台灣主流民意的國族認同。這就是民主和自由的可貴。希望國民黨和共產黨也能尊重台灣多數的主流民意，讓台灣能在自由和民主的價值之下繼續繁榮並且壯大。

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