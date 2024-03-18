民主之盾》以矛盾多數強推國會擴權，是民粹凌駕憲政的危機

當前的國會多數是一個「矛盾多數」。不只意味著民意呈現高度分歧，更凸顯制度影響下，多數變成少數、少數變成多數的窘境。如果只以形式上的席次表決，透過簡單多數來強推國會擴權法案，以取巧方式變更我國憲政架構，豈不是造成「多數服從少數、少數不尊重多數」的荒謬情況？

沈有忠／東海大學政治系教授

此次立法院的選舉，國民黨以52席成為立法院第一大黨，民進黨一席之差以51席落居第二，民眾黨則以8席取得了立院院長選舉以及日後法案表決影響過半的關鍵少數。新國會開議之後，民眾黨在第二輪以不投票的方式，消極的掩護了韓國瑜當選為立法院院長。爾後，國民黨與民眾黨並進一步提出若干國會改革的主張，整體方向是朝向國會擴權，並可能改變日後憲政運作的精神。這一波由國民黨與民眾黨強推的國會擴權，動輒以「人民意志」為理由，事實上相當諷刺。一方面忽略了民進黨不但也有民意基礎，更忽略了國民黨的第一大黨，其實是一個矛盾多數的結果，搬出「人民意志」來強推法案，更顯得廉價與民粹。

為何說是矛盾多數？仔細觀察立法院選舉，國民黨在區域立委獲得540萬票，不分區獲得476萬票，均低於民進黨區域的609萬票以及不分區的498萬票。因為選區劃分的關係，造成票票不等值的結果，更在轉化為席次之後，票數較低的國民黨反而成為第一大黨。誠然，這是現行選制下的結果，因此國民黨成為第一大黨的政治事實也無庸質疑和挑戰。但從選票基礎來看，國民黨在相對少數的民意基礎上，以代表人民意志這種民粹式的言論來強推各項法案，反而視民意多數而不見，恐怕將引發更多對立，並凸顯民主的矛盾。

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回到國會擴權的修法內容來看，目前各項國會擴權的主張，也具有實質改變憲政秩序的爭議。制度的改革，應該要降低政治行動的不確定性，並實質解決憲政問題。但按目前擴權的修法方向來看，反而會造成更多不確定性，甚至製造憲政問題。以「國會調查權」、「藐視國會」、「總統國情報告」三項分別來看。

目前在野黨各項國會擴權的主張，具有實質改變憲政秩序的爭議。制度的改革，應該要降低政治行動的不確定性，並實質解決憲政問題。但按目前擴權的修法方向來看，反而會造成更多不確定性，甚至製造憲政問題。（資料照）

第一、國會調查權將影響五權憲法的平衡，尤其是讓監察權變得更複雜。

在三權分立的國家，對於行政部門的調查、聽證、文件調閱等權力歸屬於國會，是憲法常態。但我國是五權分立的國家，調查權、文件調閱，皆屬於監察院的權力。除非直接廢除監察院，將監察權回歸立法院，否則讓立法院與監察院分別具有調查權，將影響五權憲法的憲政架構。不僅如此，此一國會擴權也可能埋下不確定性和衝突。例如，若立法院與監察院皆對單一案件進行調查，但調查結果出現矛盾，此時是以立法院為主？還是以監察院為主？此項擴權主張，除非直接廢除監察院，否則不宜在沒有共識下強推。

第二、藐視國會以刑法處理，是政治問題法律化，在現行的問政文化下，必然製造更多對立與政治紛爭。

按在野黨推出的版本，藐視國會主要以官員不實陳述或隱匿，以及反質詢構成藐視的行為要件。其中，所謂的反質詢沒有明確的標準化，官員若是針對立委問政資料提出質疑，很容易被扣上反質詢的帽子。日前就出現官員依據委員的提問，指出對委員引用的資料存疑，該委員就搬出「上對下」的姿態，反指官員為反質詢。依據我國立委素質參差不齊的狀況，引用錯誤資料或誤導輿論，是否也是「不實陳述」？立委自己出現藐視國會的行為恐怕更成發生。未來動輒搬出「民意」來冠上「反質詢」的狀況，加上以刑法公訴處理，不但是浪費司法資源，也會製造出更多無謂的爭議。

第三、在野黨主張總統應定期進行國情咨文報告，並採即問即答。這也是國會擴權，並且影響憲政秩序的主張。

按憲法本文，行政院為最高行政機關，定期前往立法院進行施政報告。再按增修條文，立法院得依需要邀請總統到國會報告。如果要修改為要求總統定期報告，將使行政院在憲法位階上更為降格。不僅如此，總統若即問即答，未來國會必然上演立委的表演秀，影響總統國家元首的象徵，也可能將國會權力無限上綱。此外，結合前述所謂的「藐視國會」之主張，若即問即答，立委刻意指責或誘導總統「反質詢」，將使憲政爭議更加複雜化。

總之，當前的國會多數是一個「矛盾多數」。不只意味著民意呈現高度分歧，更凸顯制度影響下，多數變成少數、少數變成多數的窘境。如果只以形式上的席次表決，透過簡單多數來強推國會擴權法案，以取巧方式變更我國憲政架構，豈不是造成「多數服從少數、少數不尊重多數」的荒謬情況？憲政架構的更動，需要社會持續的討論，並凝聚更多的共識。以矛盾多數推動具修憲性質的國會擴權，不僅不是民意的彰顯，反而是一場民粹的危機。

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