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自由開講》解讀賴總統就職演說 擦亮中華民國台灣

2024/05/21 10:43

◎謝立功

今天賴清德與蕭美琴就任第16屆中華民國正副總統，就職儀式中針對兩岸問題定位為「不卑不亢，維持現狀」。而最大的亮點莫過於，賴總統依據憲法第2條中華民國之主權屬於國民全體，第3條具有中華民國國籍者為中華民國國民，並具體指出中華民國與中華人民共和國互不隸屬。此舉有三個意涵：

圖為總統賴清德、副總統蕭美琴昨日在520就職典禮尾聲，向台下比心型手勢，與民眾互動。（資料照）

其一，台灣爾後不再有「正名制憲」的紛擾：過往賴清德一直被視為「台獨金孫」，由他來正名我們的國名是中華民國，具有相當的政治與時代意義。在國際場合或活動，因為中共打壓不能使用「中華民國」國號時，就常以「台灣」為名參與國際事務，於是台灣就成了中華民國的代名詞。因此把中華民國與台灣並列，是一個符合國際政治與兩岸現狀的作法。

其二，兩岸將走向共存共榮模式：1949年以後，中國對於兩岸設下不可「兩個中國」與「一中一台」的兩個限制，並要求國際社會遵守。時至今日，國際局勢大幅變化，許多國家認同中華民國台灣的存在，台灣人不會因為中國單方面否定中華民國，就否定自己是中華民國台灣的國民。1987年中華民國解除戒嚴，就已經放棄反攻大陸的政策，那麼中國是否該思考放棄併吞臺灣的政策呢？

其三，賴總統希望中國正視中華民國存在的事實，尊重台灣人民的選擇，拿出誠意，和台灣民選合法的政府，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，並具體提出先從重啟雙邊對等的觀光旅遊，以及學位生來台就學進行合作。換言之，執政的民進黨政府，是願意與中國政府展開對話、交流。

賴總統依據憲法，闡述中華民國的主權，值得吾人肯定，國家認同爭議應該自此劃下句點。當台灣不再有正名制憲疑慮時，那麼中國實在無須軍機或軍艦擾台，停止一切對台灣的文攻武嚇，攜手合作共創美好未來才是。因此呼籲國人同胞，應該凝聚此遵守憲法的共識，以化解中國的敵視，擦亮中華民國台灣的憲政招牌。

（前民眾黨秘書長、前國家安全會議諮詢委員）

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