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自由廣場》農地畫設背景大不同 雲林縣不可抄襲屏東縣

2024/06/14 05:30

◎ 葉昱呈

國土計畫法預計明年上路，雲林縣長張麗善日前表示，雲林縣先前將農業發展地區一五四公頃農地，由「農一」（優良農地，使用管制較嚴格）劃設為「農二」（一般農地），因而被國土計畫審議委員會議糾舉，反觀屏東縣的農一卻從四萬公頃變成四千公頃，所以雲林縣將比照屏東縣的標準進行重劃。對張麗善的說詞，筆者認為顯有誤解，為免社會大眾被誤導，特予澄清如下：

二○○○年時，筆者忝為屏東縣「非都市土地使用分區調整作業」之主辦人員，鑑於屏東縣係全台第一個實施「非都市土地編定及管制」的示範縣（一九七五年十月六日公告實施），因當年作業法令規定不甚完備，且作業期程緊迫，對於土地使用現況，並未進行逐筆調查，導致大部分農地之使用分區，皆被劃設為「特定農業區」（優良農地，使用管制較嚴格），經會同農糧、水利、地政事務所等單位實地勘察及重新檢討，發現大部分的農地並不符合「特定農業區」之劃設要件，遂依《區域計畫法》第十三條、《製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地作業須知》、《非都市土地使用分區調整作業要點》等相關規定，將「特定農業區」（優良農地）調整為「一般農業區」（一般農地），並報請中央主管機關核定。

綜上所述，屏東縣自二○○○年將特定農業區（優良農地）調整為一般農業區（一般農地），迄今將近廿四年了，換言之，屏東縣劃設之農一，是以廿四年前分區調整作業成果，做為劃設依據，而不是國土計畫法立法通過後才在今年進行調整劃設，兩者不可混為一談。

（作者是前地政公務員）

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