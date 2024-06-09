自由開講》顧立雄領導下的國軍，朝新氣象邁進！

◎張宇柔



國防部長顧立雄6日赴立院國防外交委員會進行業務報告及備詢，提 到未來將取消踢正步、刺槍術及休假回報等規定，並強調將以「逐一 檢討、減法取消」的方式逐步取消不合時宜的制度，讓官兵有更充裕的時間及精神專注於訓練本務。

國防部長顧立雄出席立法院外交及國防委員會報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

近年來兩岸情勢越趨嚴峻，因應共機、共艦侵擾頻率大增，前國防部 長下令要求各單位正、副主官不得同時離營，顧立雄上任後， 視導資通電軍時表示，經長時間運作，各級皆已累積相關經驗， 能應處得宜，因此取消「正、副主官不得同時離營」之規定， 使各級幹部能兼顧家庭與部隊。



顧立雄還提到，將「作戰與戰術層級」回歸參謀總長，根據國防法第 13條、國防部組織法第5條規定，我國軍令體系中，參謀總長地位 僅次於國防部長，承接國防部長的命令，負責統籌、規劃及指揮軍隊 ，「指揮作戰」是高度軍事專業領域，落實分工與實際授權才是正道 。部隊是「國家」的軍隊，理應由政府指派文官領導，讓擁有民意基 礎的文人帶頭領軍才是民主社會的體現，而非由軍人內部體系產生的 將官掌管，此舉可避免軍人過度干政或濫權，就如同部隊中的政治教 官與軍事教官的專業不同，作戰思維也不一樣，經過討論方能提出「 最佳行動方案」供指揮官參考，以做出正確決策。



以及，取消休假回報制度；休假互助回報的立意是良善的，讓官兵因 需要定時回報，而將長官的要求及部隊的榮譽謹記在心，進而約束自 己的行為；然問題在於，成年人該為自己的行為負責，一再的要求反 而會招致反感，且「為了回報而回報」，使官兵無法好好休假， 時時刻刻處於緊繃狀態，不利於放鬆身心；顧立雄廢除官兵休假互助 回報，改為「有事再回報」，僅要求主官管於離宣時提醒注意事項， 如不可酒駕、遵守法紀等。此舉對官兵而言是德政，帶兵帶心，相信 各級官兵感受的到部長的用心。



筆者認為，國防部長顧立雄上任取消不少令人詬病的政策，有效的政 策需延續，無用的政策應盡早廢除，消除形式主義能有效提升國軍素 質，使部隊更加適應當前的軍事環境，相信在國防部長顧立雄的帶領 之下，國軍必能出現新氣象。



（作者從事自由業）

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