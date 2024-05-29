晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》共軍演習逐年加劇，賴清德：面對中共侵擾我國定堅定不屈

2024/05/29 11:12

◎茜茜

在中國對我國進行兩天大規模軍事演習後，賴總統28日親赴花蓮視察陸、海、空各軍種的國軍部隊，賴總統不僅致贈加菜金，鼓勵部隊士氣，還與國軍代表共進午餐；此次視察彰顯了賴總統在面對中國軍事威脅時的堅定立場，同時也強調賴總統保家衛國的決心與國軍官兵亦同。

總統賴清德28日視導國軍花蓮駐軍，在陸軍花防部混砲營官兵跳砲操後頒發加菜金。（資料照）

中共對臺軍演的規模與頻率

近年來，中共對臺軍事演習的頻率和規模逐年增大且具針對性，這些軍演不僅針對我國，也經常越過中線，進入我國的防空識別區，造成我國民眾的極大不安，中共這種持續的高壓軍事行動，無疑是在對我國進行心理威脅和戰略壓迫。

賴清德視察國軍部隊的背景意義

在中共軍演背景下，賴總統賴選擇在中國軍演結束後立即視察國軍部隊，具有重要的政治和軍事意義，他不僅致贈加菜金，鼓勵部隊士氣，還親自與國軍代表共進午餐，表達對軍隊辛勤付出的感謝和認同，賴總統此舉意在向國內外展示賴政府對國軍的重視和支持，並表達其保家衛國之決心，在面對中國的軍事威脅賴總統不會屈服。

我國的應對策略

面對中共的持續軍事威脅，我國採取了多種應對策略；首先是編列國防預算強化國防戰力，進而提升軍事裝備和技術水平；其次是深化國際合作，尋求美國、日本等盟友的支持，通過軍事交流和軍售提升自身防衛能力；此外，我國還積極推動國內的全民防衛教育，提升民眾的國防意識和應急反應能力，以應對可能的突發狀況。

展望未來：我國的堅韌與挑戰

賴總統此次視察國軍部隊，既是對中共軍事威脅的強硬回應，也是對我國民眾的一種精神激勵；相信在未來，我國將面臨更多來自中共的軍事挑釁和壓力，但我國人民和政府將繼續堅持自主、自強、不屈的精神，努力保衛自己的家園和自由，國際社會對我國的支持也在逐漸增強，我國有信心在國際舞臺上獲得更多的支持和認同，共同維護亞太地區的和平與穩定。

（作者為研究生

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書