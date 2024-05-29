自由開講》共軍演習逐年加劇，賴清德：面對中共侵擾我國定堅定不屈

◎茜茜

在中國對我國進行兩天大規模軍事演習後，賴總統28日親赴花蓮視察陸、海、空各軍種的國軍部隊，賴總統不僅致贈加菜金，鼓勵部隊士氣，還與國軍代表共進午餐；此次視察彰顯了賴總統在面對中國軍事威脅時的堅定立場，同時也強調賴總統保家衛國的決心與國軍官兵亦同。

總統賴清德28日視導國軍花蓮駐軍，在陸軍花防部混砲營官兵跳砲操後頒發加菜金。（資料照）

中共對臺軍演的規模與頻率

近年來，中共對臺軍事演習的頻率和規模逐年增大且具針對性，這些軍演不僅針對我國，也經常越過中線，進入我國的防空識別區，造成我國民眾的極大不安，中共這種持續的高壓軍事行動，無疑是在對我國進行心理威脅和戰略壓迫。

請繼續往下閱讀...

賴清德視察國軍部隊的背景意義

在中共軍演背景下，賴總統賴選擇在中國軍演結束後立即視察國軍部隊，具有重要的政治和軍事意義，他不僅致贈加菜金，鼓勵部隊士氣，還親自與國軍代表共進午餐，表達對軍隊辛勤付出的感謝和認同，賴總統此舉意在向國內外展示賴政府對國軍的重視和支持，並表達其保家衛國之決心，在面對中國的軍事威脅賴總統不會屈服。

我國的應對策略

面對中共的持續軍事威脅，我國採取了多種應對策略；首先是編列國防預算強化國防戰力，進而提升軍事裝備和技術水平；其次是深化國際合作，尋求美國、日本等盟友的支持，通過軍事交流和軍售提升自身防衛能力；此外，我國還積極推動國內的全民防衛教育，提升民眾的國防意識和應急反應能力，以應對可能的突發狀況。

展望未來：我國的堅韌與挑戰

賴總統此次視察國軍部隊，既是對中共軍事威脅的強硬回應，也是對我國民眾的一種精神激勵；相信在未來，我國將面臨更多來自中共的軍事挑釁和壓力，但我國人民和政府將繼續堅持自主、自強、不屈的精神，努力保衛自己的家園和自由，國際社會對我國的支持也在逐漸增強，我國有信心在國際舞臺上獲得更多的支持和認同，共同維護亞太地區的和平與穩定。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法