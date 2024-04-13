自由廣場》令人期待的文人防長

◎ 吳邦東

新政府上任在即，國軍將迎來令人期待的文人國防部長，期待給沈悶的部隊體制帶來新的思維與發展。

就基層的角度來看，國軍正值地緣政治變動、作戰思維調整以及役期調整的陣痛時期。新部長面對的挑戰，將是一方面引進美方科學化訓練，國軍將領則忙著要求基層單位刺槍大會操，意味著提升士氣戰力的矛盾；另一方面引進特戰化城鎮作戰訓練，將領們則忙著拉部隊來官校踢正步，意味效法先賢前輩，令人瞠目的作為。新部長人事案發布，親藍媒體與軍方退將各種質疑與放話不在少數，甚至有架空的論調醞釀，未來文人部長的領軍，基層已經可以預見更多的「搞事」會在部隊醞釀，可能導致原本就積弱不振的留營與編現比持續低迷。

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未來一年期義務役役男進入部隊，面對原本的志願役部隊，可能彼此產生歧視、隔閡等衝突。年輕一代擁有相對民主多元的教育思維，新人類能否接受享福利又可頤指氣使的志願役官兵的領導？「強化訓練」恐怕又是另外一個挑戰。當志願役官兵外散宿，義務役弟兄自然分擔了衛哨等繁重勤務？當志願役官兵埋首繁雜瑣碎的業務資料堆中，又有多少義務役弟兄能夠好好訓練，培養正確的軍事知識與觀念？

可以期待的是，建立部隊「以台灣為中心」的精神信念，肯定是部隊當務之急，揮別所謂徐蚌會戰、孟良崮戰役這種慘絕人寰的犧牲，正視新一代年輕台灣人想要捍衛的價值，才能持續壯大國防，永續發展。

（作者是陸軍上尉）

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