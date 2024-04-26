自由廣場》文人國防部長是國軍當前亟需

◎ 諸葛風雲

賴清德總統當選人邀請顧立雄擔任中華民國台灣建軍史上第七位純文人部長，此一安排完全符合當前國際局勢暨軍方內部陸軍獨大、國人共同期待國軍進行軍務革新所需要的安排，是既重要且智慧的布局。

藍營很多政客近期操作輿論，說什麼文人部長不懂軍事，這些人顯然對歷史與國家制度都不熟，自從軍政軍令一元化之後，不論軍政或軍令事項，所有國防事務全部交由國防部長統一指揮，同時受國會監督，所謂軍政，指掌理三軍制度、編制、法規及支援等系統，設有一位軍政副部長；軍令則由參謀總長負責，指揮部隊作戰、實際發號施令等系統，國防部長只須執行總統三軍統帥的政策目標，再責成參謀總長領軍打仗，這就是民主國家的制度設計。

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以美國為例，由高階將領轉任國防部長的只有三人，包括杜魯門總統時期的喬治．卡特萊特．馬歇爾（George C. Marshall）、川普總統時期的詹姆士．馬蒂斯（James Norman Mattis）以及拜登總統的勞合．奧斯丁（Lloyd James Austin III），另外廿八位（含代理部長）皆是文人部長，其中幾位尤其出名，如甘迺迪總統時期的羅伯特．麥納馬拉（Robert McNamara）曾任世界銀行行長，協助甘迺迪處理古巴飛彈危機；唐納．倫斯斐（Donald Rumsfeld）則在福特總統、小布希總統時期出任國防部長，曾是美國歷史上最年輕的防長，真正影響美軍最為深遠的是，他運用企業管理方式推動的軍務革新，提升了美軍的運作效率。

台灣為海洋國家，位居太平洋第一島鏈海、空運輸的樞紐，但從一九四九年開始就一直由陸軍主導建軍備戰，尤其過去幾年在連續兩任的陸軍將領主政下（嚴德發、邱國正），呈現陸軍獨大、軍種失衡的畸形狀況；內部管理、組織文化已至基層官兵的承受極限，此時由文人領軍正是國軍最需要的特效藥，況且這幾年後勤、後備、情治、憲兵體系紛紛陸軍化，國防部軍種通用職缺幾為陸軍所把持，更加弱化海空軍的建軍規畫，在陸軍長期主政的影響之下，國軍雖完成有形的建軍備戰，但內在問題是未來的深水區，如同刺槍、踢正步、古文觀止、曾胡治兵語錄等，不應成為軍隊教育訓練的重點，這些端賴文人部長以更宏觀角度引導國軍進步。有堅強的國軍，中國就不敢蠢動，台灣才能更安全。

（作者是大學助理教授、軍事部落客YouTuber）

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