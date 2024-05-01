自由開講》守護廢土下的「光芒」 向一群憨人致敬！

◎小禪

烈日當頭，當我頂著遮陽帽，腳踩貢寮黃金色沙灘時，看到一小群人沿著海岸走著，時而蹲下看著沙灘中不起眼的小草，時而與遊客攀談。這群人要做什麼呢？我好奇向前詢問，才得知這是一個充滿挑戰及熱情的任務，不禁也跟著踏進了歷史洪流。

過去，新北市貢寮區龍門沙灘曾因管理不當，而遭填放大量廢棄物，堆置近10年左右，在地團體驚奇地從廢棄物底下發現臺灣消失近1世紀的瀕危植物「海米」。令人振奮的消息一出，引發各界關注，這其中環保人士、龍門里長、龍門社區發展協會、人禾基金會、林業及自然保育署及林業試驗所、東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處、新北市政府城鄉局等單位紛紛投注各式資源，期盼能夠搶救珍稀植物。更難能可貴的是，各機關及民間團體打破藩籬、跨出自家大門，攜手共同為環境努力，展開一系列國土綠網平臺跨域合作。這當中，必然也少不了最重要的在地推手，家園的守護也需要靠自己的努力。

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圖為瀕危植物「海米」示意圖。（維基共享）

家門前就生長著珍稀植物，這是多麼的榮耀啊！就因為這樣的念頭，讓龍門里長、龍門社區發展協會願意帶領著居民，一步一腳印，透過向林業保育署宜蘭分署申請社區林業計畫補助等各式資源，陸續建置濱海植物景觀苗圃，成立社區巡守隊等，大夥兒透過學習辨認外來種植物及移除，更主動宣導、驅趕或通報，任意採摘植物或開沙灘越野車破壞棲地的情形，讓沙灘上的瀕危植物安穩生長。這群在地守護者，不以利字為先，眼中的寶貝就是這廢土下的光芒–「海米」。儘管，旁人笑他憨，覺得這植物不值錢，保育巡守還要遭受風雨及日曬。但他們仍日復一日，持續努力守護著。身為一個外來客，聽到這個故事，不禁感動萬分，感恩有您們，為了家鄉，為了下一代未來，給予自然環境生物有更多希望！

（公務員）

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