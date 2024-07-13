自由開講》說好的50年不變？ 香港27年就「中國化」！

◎曾建儒

在1997年，中國對香港承諾的「五十年不變」，如今看來只是個空頭支票。隨著《港版國安法》和《維護國家安全條例》的陸續出台，香港已經完全「中國化」，再也看不到「一國兩制」的蹤影。這種變化不僅對香港人民的日常生活帶來了巨大的衝擊，也讓國際社會對中國的信任度大打折扣。

在1997年，中國對香港承諾的「五十年不變」，如今看來只是個空頭支票。香港已經「中國化」。圖為7月1日回歸27年的活動。（美聯社檔案照）

香港過去以其自由、多元和繁榮著稱，然而，這一切在2020年《港版國安法》通過後迅速改變。如今，香港居民在社群媒體上發表言論也可能面臨國安風險，這讓人聯想到中國內地的「文字獄」。根據中研院法律學研究所助研究員陳玉潔的觀點，這些法律的實施對香港的人權法治帶來了前所未有的衝擊。

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2020年《港版國安法》通過 言論自由不再

根據資料顯示，自從《港版國安法》實施以來，已有數百人因涉嫌違反該法而被捕。這種情況讓人不禁質疑：曾經那個言論自由、新聞自由的香港去哪裡了？如今的香港更像是一個大型的警察國家，言論自由成了一個奢侈品。

曾是亞洲的金融中心 如今的香港更像是警察國家

香港曾是亞洲的金融中心，但現在的經濟狀況也不容樂觀。台灣香港協會理事長桑普指出，香港的經濟正面臨嚴峻挑戰，政治動盪、司法不公和人權問題使得國際投資者對香港失去了信心。

根據《2023年全球金融中心指數》，香港在全球金融中心排名中已經下降至第六位，這是過去二十年來的最低排名。這種變化並非偶然，而是長期政治壓力和經濟結構問題共同作用的結果。這種情況下，香港未來的經濟前景不容樂觀，甚至可以說是岌岌可危。

根據陸委會最新的調查報告，香港市民的幸福指數達到了歷史新低。這一指數綜合了市民對政府的信任度、對未來的信心以及整體的生活滿意度。自從香港移交中國以來，這些指數持續下降，特別是在《港版國安法》實施後，市民的幸福感更是直線滑落。

此外，根據一項2023年的民調顯示，超過60%的香港居民表示對未來感到悲觀，近50%的人考慮移民海外。這些數據反映了香港市民對現狀的極度不滿和對未來的深深憂慮。

在香港問題上，中共的強硬態度也延伸到了台灣。中共最近推出的「台獨22條」，實際上是試圖複製香港的經驗來控制台灣。根據台灣智庫諮詢委員董立文教授的分析，這些措施不僅針對台灣的政治獨立，更試圖從經濟、社會和文化方面全面控制台灣。

這些措施包括限制台灣的國際活動、干涉台灣的內政以及對台灣支持者進行嚴厲打擊。這種種跡象表明，中共對台灣的威脅日益增大，台灣人民需要提高警覺，認清中共的真實意圖。

香港的現狀對自由世界來說是一個重要的警示。在中國的威脅下，香港的自由和多元文化已經逐漸消失。這種變化不僅對香港人民是一場災難，也對整個自由世界提出了警告。

西方國家應該更加關注香港的現狀，並採取措施來保護自由和民主價值觀。否則，香港今天的悲劇很可能在其他地方重演。我們不應該讓自由的燈塔在暴風雨中熄滅，而是應該齊心協力，捍衛我們珍視的價值。

回顧1997年，中國對香港的承諾，與現在的現狀相比，無疑是天壤之別。香港的全面「中國化」讓我們看清了中共的真實面目，也提醒我們必須更加警惕。希望世界各國能夠團結一致，共同應對這一威脅，讓自由和民主的光芒永遠閃耀。

（作者為國會助理）

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