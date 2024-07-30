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自由開講》中國透過「日本臺灣祭」大吃臺灣豆腐

2024/07/30 09:32

◎茜茜

中國在國際場合中經常利用機會「大吃臺灣豆腐」，此舉已嚴重損害臺灣的主權形象，近日在日本舉行的「臺灣祭」中，有攤位將中國國旗置入臺灣的象徵性圖案，引發強烈抗議和國際關注，這類事件反映出中國在國際舞臺上不斷嘗試淡化臺灣的國際地位，並企圖混淆國際社會對臺灣主權的認識，我國必須謹慎處理每次的「吃豆腐」事件，並與國際社會合作，共同防止這類行為的發生。

日本華商總會今年舉辦的台灣祭，竟被民眾目擊有攤位在文宣中置入非常明顯、斗大的「中國五星旗」，消息一出，立即引發日台2國網友抗議。（圖擷取自社群平台「X」）

中國「吃豆腐」的策略

中國在國際場合常以各種手段「吃臺灣豆腐」，例如在國際活動中展示中國國旗或地圖時包含臺灣，或是利用國際組織的文件和聲明來暗示臺灣是中國的一部分，這些手段旨在逐漸削弱臺灣的國際地位，模糊國際社會對臺灣主權的認識，並進一步孤立臺灣，此次在日本的「臺灣祭」事件再次顯示了中國此類行動的隱蔽性和策略性。

臺灣的反應與應對

臺灣在面對這類事件時，通常會通過外交途徑進行抗議和交涉，以維護國家的主權和尊嚴，駐外代表處和外交部會迅速反應，與活動主辦方溝通，要求調查並改正錯誤，同時評估未來是否繼續參與這類活動，臺灣的這種反應既迅速又堅定，旨在第一時間內止損，並傳遞臺灣不會容忍此類行為的信息。

外交部表示，在台灣意象圖案中置入中國國旗，明顯損及我國主權，我國駐日代表處將評估未來是否繼續擔任該活動後援單位。（資料照）

國際社會的合作與支持

國際社會在某些情況下會支持臺灣的立場，尤其是與臺灣有友好關係的國家和組織，這些國家和組織會在涉及臺灣主權的問題上發聲，譴責中國的「吃豆腐」行為，並呼籲尊重臺灣的國際地位，臺灣需要持續加強與這些友邦和國際組織的合作，共同制止中國的這些行為，確保臺灣在國際舞臺上的形象和地位不受侵害。

預防未來類似事件的方法

為了防止類似事件的再度發生，臺灣需要在參與國際活動和合作項目時，提前做好文宣和活動內容的審核工作，確保不會有任何損害臺灣主權的元素出現；此外，可以加強對外宣傳，提升國際社會對臺灣主權的認識，並教育國際社會尊重臺灣的主權地位，這樣可以有效減少中國「吃臺灣豆腐」的機會。

結語

中國在國際場合「大吃臺灣豆腐」的行為不僅損害了臺灣的國際形象，也對臺灣的主權構成威脅，臺灣必須在每次事件中迅速且有效地應對，並與國際社會合作，共同抵制這種行為；未來，臺灣需要在參與國際活動時更加謹慎，做好預防工作，以確保不再發生類似事件，維護臺灣的主權和國際地位。

（作者為研究生）

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