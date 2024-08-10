話說李筱峰》藍色多腦殘？

翁是講不清楚的，因為她沒有現代國家的概念，她把文化、血緣，與國籍混為一談（更何況血緣也不全然相同）。 同樣語意涵混、思辨能力極差的，北一女的區老師也不多讓。

◎李筱峰

中國有句俗語「秀才遇到兵，有理講不清」，此話已不合時宜。因今日的台灣軍人高水準者很多（如于北辰將軍即是），反而是如今遇到秀才「有理講不清」的不少，北一女的區老師、清華的翁副教授（立委）即是取樣代表。

這次巴黎奧運又讓翁立委獻醜，我們的羽球選手獲金牌，她發文說是「中國人的驕傲」，遭網友圍攻。我在臉書也回應：如果美國選手在奧運得金牌時，而有美國人說「這真是英國人的驕傲」，一定會被當精神病！但這種精神病卻在台灣當教授，還當立委！

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這次巴黎奧運又讓翁立委獻醜，我們的羽球選手獲金牌，她發文說是「中國人的驕傲」，遭網友圍攻。（資料照）

記者問翁遭網友攻擊有何感想？翁反問「我們不是中國人嗎？」；但翁副教授的辦公室門被學生貼了「中國人教授」字牌，她卻回罵學生「心胸狹隘」。怪哉！翁強調自己是中國人，學生稱她「中國人教授」，她怎麼反而罵「心胸狹隘」？其實她只是副教授，學生幫他升等為教授，學生容許如此水準升等教授，應該是「心胸寬大」呀！

翁的邏輯很混亂，思辨能力更差，她不知道語言的歧義與爭辯，首要確定語意及名詞的界定（定義）。國際世界所稱的「中國」，是指中華人民共和國，翁把台灣選手得金牌說是中國人的驕傲，等於是「中華人民共和國的驕傲」，這是她被台灣網友攻擊的主因。但她說我們中華民國不是中國嗎？這麼一來，她又自相矛盾了，他們中國國民黨不是強調「一個中國」嗎？既然兩岸都是中國，那不就是「兩個中國」了嗎？倒底你們主張中國有幾個，能講清楚嗎？

翁是講不清楚的，因為她沒有現代國家的概念，她把文化、血緣，與國籍混為一談（更何況血緣也不全然相同）。

同樣語意涵混、思辨能力極差的，北一女的區老師也不多讓。我最近看到區老師的短片，她說，「西方人講自由，我們中國人也講自由啊！（她舉莊子為例）人家講究的是心靈層次的、精神層次的自由，如果心自由了，外在的束縛就沒關係。」她不知道，政治學所講的自由人權，與莊子說的「自由」，全然不同界定，她竟混在一起談。怪不得，中國（當然是中華人民共和國）被「自由之家」評比自由度只有9分，她毫不介意，而自由度達94分的台灣，反而是她不能容忍的國家。對岸的中國就是她的祖國，她說「祖國就是我血液的一部份、生命的一部份。」

面對前述兩位「中國人」，我建議她們不妨讀讀海耶克（Friedrich A. Hayek）的《自由的憲章》（The Constitution of Liberty）及佛洛姆（Erich Fromm）的《逃避自由》（Escape from Freedom）。至於思考方法的訓練，可閱讀殷海光的《思想與方法》，或殷的學生何秀煌的《記號學導論》…。

說到閱讀書籍，一名「藍天」的成員對我咆哮：「你李筱峰全書都是謊言！」我問他有看過我的書嗎？他說：「全書謊言，何必看？」。還有一個藍民恐嚇我：「中共已立法，凡反對統一、搞台獨的，最重處死刑！」我問他：「你可以說說，『統一』有何好處嗎？」他說：「可以免得被判死刑！」

（作者是台北教育大學名譽教授）

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