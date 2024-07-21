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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚工具化的歷史與不長進的史觀

2024/07/21 05:30

◎ 李筱峰

黑格爾有句嘲諷的名言：「人類從歷史得到的教訓是：人類沒有從歷史得到教訓。」更糟的是，歷史被專制政權當作工具來使用！容我從五十八年前說起：

一九六六年中共主席毛澤東發動「紅衛兵」，搞了一場動盪十年的「文化大革命」，什麼「破四舊，立四新」，繼而「批孔揚秦」等運動。中國各地的孔廟及文物古跡遭極大破壞。清一色批判孔子的書紛紛出籠，拒絕批孔如中山大學教授王季思則被扣上「反動學術權威」，遭到迫害。一九七一年，中共副主席林彪與毛澤東決裂，毛更藉「批孔揚秦」來批林。一九七三年九月毛澤東在會見外賓時說：「秦始皇是中國封建社會第一個有名的皇帝，我也是秦始皇，林彪罵我是秦始皇。中國歷來分兩派，一派講秦始皇好，一派講秦始皇壞。我贊成秦始皇，不贊成孔子。」

面對毛澤東的「批孔揚秦」，蔣介石在台灣發起「中華文化復興運動」，蔣說：「共匪畏懼中華民族文化集大成的孔子，敢於悍然『批孔揚秦』，自炫其浮於暴秦百倍之惡，而攻孔子萬世師表之聖。我們尤其可以斷言：今天不是毛賊將打倒孔子，而是毛賊終必為我民族聖哲孔子的精神所誅殛！」這段話正說明蔣的反共是以發揚中華文化為理論基礎。

然而曾幾何時，中共不批孔了，開始利用孔子。二○○四年起，在全世界廣設「孔子學院」，藉此統戰滲透！歷史與古人只是專制極權的工具！要批要捧，隨時可變。

中國國民黨何嘗不是以政治需要來看歷史？試以柯文哲為例，當柯想利用民進黨選市長而宣稱自己是墨綠時，柯爸爸被藍營罵為日本皇民（只不過柯爸爸在日治時代當老師）；一旦柯開始「兩岸一家親」投向統營之後，他的爸爸就不是皇民了。原來藍腦看待歷史的真假是以政治需要來決定。

接續前話，蔣介石的反共是以中華民族主義為基礎，而非以自由人權為動力。一但中共也開始舉出中華民族主義的大旗，開始捧孔揚孔，中國國民黨的反共就頓然破功。因此兩個中國黨在中華民族旗幟下，一拍即合。國民黨從反共變媚共，也就不意外。

所幸兩蔣之後台灣開始民主化、多元化、在地化。對歷史的解釋與立場，不再是單元的中華民族主義，而有人權史觀、民主史觀、台灣主體史觀…蔚為潮流。

但在時代潮流下，有人還浸漬在昔日黨國史觀中不知長進，最具代表的兩個抽樣，就是北一女區老師和藍委翁曉玲。

區老師對以往「去台灣化」的教育無感，卻叫跳新課綱沒有顧炎武的「廉恥」；翁曉玲拿出包含蒙古國的「秋海棠」地圖質問國防部長何時反攻大陸，還指罵民進黨政府沒有紀念七七事變。生長於台灣的她，心中只有七七事變，不在乎二二八事件、白色恐怖…，不知今夕何夕。

我想起美國開國元勳傑佛遜的話：「如果一個國家期望在國民無知的情況下卻擁有自由，那麼這種期望無論在歷史上或是未來，絕不會實現。如果我們打算抵禦無知，捍衛自由，每位美國人都有責任了解公共事務的來龍去脈。」

來龍去脈即歷史發展，生長在自由台灣的區老師和翁委員，請讀讀台灣民主運動史、人權發展史。

（作者為國立台北教育大學名譽教授）

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