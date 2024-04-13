自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚ 馬英九的變與騙

馬英九回「祖國」朝「共」，日昨又回台灣了。讀者可能發現我的用詞很奇怪，怎麼他去中國我用「回」，他回台灣我也用「回」？通常「去回」、「往反」不都是對應詞嗎？我怎麼把「去回」兩趟都說成「回」呢？

問題出在馬英九，因為馬反對台灣是一個國家，他心繫中國，中國是他的祖國，他執政八年，幾乎都在執行北京政策，所以他去中國，當然是回祖國；但是他居家台北木柵，所以他當然要「回家」。

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馬英九這次回他祖國之前，就先輸誠表態「台灣不是一個國家」，但他忘了他在二○○九年曾向美國國務卿希拉蕊自我介紹是「台灣總統」，台灣若非國家，哪來台灣總統？而這次他要見習近平，台灣又不是國家了！

政客善變，於此可見。

我曾親臨一次馬騙經驗：1990年6月7日，國是會議前的分區學者座談。我應邀出席北區的某次座談，主持人是馬英九，他當時任陸委會副主委。座談會中，我向馬英九建議「台灣實際是獨立於中共政權之外，請你們不要再說反台獨，這對台灣任何人都無好處」馬英九當時的回答令我訝異，他說「筱峰兄，其實我和你的看法並沒有太大不同，只是以我們的處境，需要做一些包裝。」此話一出，我一時啞口無言。（詳見我的回憶錄《小瘋人生》）

當時我不確知，他一貫「反台獨」的言論到底真的只是一種包裝，抑或他對我說「需要包裝」本身才是一種包裝？

2008年選總統時，馬英九包裝得更漂亮了，他言必稱台灣，什麼「他馬的，就是愛台灣」、「燒成灰，也是台灣人」，對於「一中市場」也極力否認，並宣稱「不統不獨不武」。事後我們發現，只有「不獨」是真的，而「不統」是騙人的，「不武」則非他能決定。

馬真正的內心世界，誠如乃父的遺言「化獨漸統，全面振興中國」（馬把這話寫在乃父的骨灰罈）。

馬英九這次回祖國，行程中五度落淚，在八達嶺長城高唱抗日歌曲〈長城謠〉也哭，媒體人黃暐瀚透露有日本學者質疑「馬根本就是仇日派」、「騙了日本人」；政論主持人劉寶傑更明言「他豈止騙日本人？他連台灣人都騙了！」

這次習近平稱許馬先生素有民族情懷，堅持九二共識、反台獨，致力振興中華。面對習近平的誆言「無法改變兩岸是同個民族的事實」、「中華民族，偉大復興」，馬正襟危坐，頻頻點頭、句句呼應，一起練痟話。而此時，正是日、美、菲在華盛頓為台海和平向國際發聲之際。

現在馬朝「共」回來了，我請教他三個問題：

一、你祭黃帝陵時哭，知不知道黃帝是神話？若不知，可以去問黃帝穎；二、你不知道「中華民族」是個後設建構的政治名詞嗎？從種族學、人類學看，世界上並無其指謂的中華民族。再者，中國內部就有五十六個民族，台灣人如何和中國同一民族？你果真不把我們南島祖先當人看嗎？三、血統、文化上與「新疆」同系統的土耳其、哈薩克、烏茲別克、吉爾吉斯，也都是「中華民族」嗎？

最後再問一題：你何時要把移民美國拿美國籍的女兒們叫回來一起促進中華偉大復興？這問題同樣適用習近平。

（作者是台北教育大學名譽教授）

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