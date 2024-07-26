林志潔 評評理》請勿亂用大水庫理論

高市長和顏委員，一位是助理高報低給薪資而浮報加班費，為的是來供自己購買日常生活用品；一個是找人頭來擔任助理把助理費領出來，這兩種就是施行詐術詐領公款。

◎林志潔

解釋一下所謂的大水庫理論，這是多年前因為首長特別費定位有爭議，所使用來解套的一種說明。

大水庫理論 首長特別費定位爭議的解套說明

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早年擔任行政首長，有一筆費用叫特別費，此筆款項的使用，究竟可否用來報銷用於公務、但當時礙於會計系統難以核銷的支出？定性不明所發生的爭議。

基於這個款項未能清楚定性，幾乎所有領取特別費的部會首長都可能有類似情形，法院後來採取大水庫理論，認為定性不清楚的特別費已經混同，只要用於公務上的金額大於該費用，就不會構成貪污。

在特別費這個爭議發生後，政府也採取應對，修正了費用支給和報帳辦法，之後便再無類似疑義。

高市長和顏委員涉貪詐領公款，同於7月26日被判刑7年多。（報社合成／資料照）

高市長和顏委員，一位是助理高報低給薪資而浮報加班費，為的是來供自己購買日常生活用品；一個是找人頭來擔任助理把助理費領出來，這兩種就是施行詐術詐領公款。

高市長和顏委員 兩人施行詐術詐領公款

因為辦公室有編列辦公室的費用，助理薪資和加班費也是固定的項目，都不是要給立法委員放口袋的，這跟特別費本就是編給首長的，性質完全不同！從來沒有主流實務見解或學說會認為這和特別費可以相提並論。

這跟寶山水庫，或任何水庫一點關係也沒有，並沒有所謂大水庫理論的適用。（取自貼文）

因此，這跟寶山水庫、寶二水庫，或任何水庫一點關係也沒有，並沒有所謂大水庫理論的適用。

#今日水庫水情更新

（作者為國立陽明交大特聘教授）

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